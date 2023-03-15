TÜBİTAK teknisyen ve teknikerler alıyor
TÜBİTAK Başkanlığı (Gebze) bünyesinde görev yapmak üzere Yapım İşletme Birimi Teknisyen ve Teknikerleri alımı yapacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) web sayfasında yayımlanmakta olup, iş başvuruları da bu sayfa (https://esube.iskur.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir. Adayların başvurularını 20.3.2023 tarihine kadar yapmaları gerekiyor.
TÜBİTAK BİLGEM İnsan Kaynakları
E-Posta: [email protected] 0262 675 3523 / 3548 / 3537 / 3820 / 3557 /
3542 / 2647 / 3580 / 3521 / 3572 / 3543
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