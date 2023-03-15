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Ekonomi TÜBİTAK teknisyen ve teknikerler alıyor
Ekonomi

TÜBİTAK teknisyen ve teknikerler alıyor

TÜBİTAK Başkanlığı (Gebze) bünyesinde görev yapmak üzere Yapım İşletme Birimi Teknisyen ve Teknikerleri alımı yapacak.

Yeniakit Publisher
2023-03-15 15:58:00 -
TÜBİTAK teknisyen ve teknikerler alıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) web sayfasında yayımlanmakta olup, iş başvuruları da bu sayfa (https://esube.iskur.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir. Adayların başvurularını 20.3.2023 tarihine kadar yapmaları gerekiyor.

TÜBİTAK BİLGEM İnsan Kaynakları

E-Posta:   [email protected] 0262 675 3523 / 3548 / 3537 / 3820 / 3557 /

3542 / 2647 / 3580 / 3521 / 3572 / 3543

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