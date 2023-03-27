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Ekonomi TÜBİTAK proje personeli alımı yapılacak
Ekonomi

TÜBİTAK proje personeli alımı yapılacak

Yeniakit Publisher
2023-03-27 14:34:00 -
TÜBİTAK proje personeli alımı yapılacak

TÜBİTAK bünyesinde görev yapmak üzere proje personeli (araştırmacı-teknik ve destek personeli-AR-GE teknisyeni) istihdam edilecek.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Başvurular 17.04.2023 tarihine kadar kabul edilecek. Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır. İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

E-Posta: [email protected] Telefon: (312) 298 9353 / 9295

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