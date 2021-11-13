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Eğitim TUBİTAK proje hazırlama semineri
Eğitim

TUBİTAK proje hazırlama semineri

Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi’nde TUBİTAK proje hazırlama semineri düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 15:43:00 -
TUBİTAK proje hazırlama semineri

ERBAP projesi kapsamında Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi’nde Atatürk Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim görevlilerinden Prof. Dr. Ökkeş Atıcı tarafından TÜBİTAK projelerinin nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili seminer düzenlendi.

Prof. Dr. Ökkeş Atıcı, projelerde özgünlük, kullanılacak metotlar ve yaygın etki gibi unsurlara dikkat edilmesi gerektiğini belitti.
Bilgilendirmenin ardından öğrencilerle soru cevap etkinliği düzenlendi. Okul yönetimi verimli seminerden dolayı Prof. Dr. Ökkeş Atıcı’ya teşekkür etti.

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