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Ekonomi

TÜBİTAK personel alımı | TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları

TÜBİTAK personel alımı | Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) bünyesinde görevlendirmek için 10 personel alımı yapacağını duyurdu. Pek çok kişi “TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları” , “TÜBİTAK iş alımı” , “TÜBİTAK personel alımı 2020” , “TÜBİTAK iş alımı 2020” , “TÜBİTAK açık iş ilanları” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları.

2020-04-27 10:45:00 -
TÜBİTAK personel alımı | TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) 10 personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. İşte, detaylar.

TÜBİTAK personel alımı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK)  Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu personel Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Kurumsal Kaynak Yönetimi Başkan Yardımcılığı kadrosunda Kocaeli'de görev yapacak. İstihdam edilecek 10 personel, uzman yardımcısı ve uzman olarak görevlendirilecek.

TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları

İlanlarda belirtilen genel şartlar şöyle:

Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak. 

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