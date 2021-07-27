  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Asya ülkesinden Rusya kararı: Gerek duymuyoruz
2 ülke imzayı attı! Tam 39 milyon dolar
Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarının yayınlanacağı kanal açıklandı
Alişan'dan duygulandıran paylaşım
Okur Postası TÜBİTAK, personel alacak
Okur Postası

TÜBİTAK, personel alacak

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) bünyesinde görev yapmak üzere, 66 proje personeli (araştırmacı-teknisyen) alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-27 14:28:00 -
TÜBİTAK, personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır.

İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir. Başvurular 16.08.2021 tarihine kadar kabul edilecek.

Adres: TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma MerkeziAdres : Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 PK: 74, 41470 Gebze / Kocaeli

E-Posta : [email protected]

Telefon : 0 (262) 675 3542/3820/3548/3517/3537/3557

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay