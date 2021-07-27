TÜBİTAK, personel alacak
TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) bünyesinde görev yapmak üzere, 66 proje personeli (araştırmacı-teknisyen) alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır.
İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir. Başvurular 16.08.2021 tarihine kadar kabul edilecek.
Adres: TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma MerkeziAdres : Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 PK: 74, 41470 Gebze / Kocaeli
E-Posta : [email protected]
Telefon : 0 (262) 675 3542/3820/3548/3517/3537/3557
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