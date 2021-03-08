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Ekonomi TÜBİTAK personel alacak
Ekonomi

TÜBİTAK personel alacak

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), bünyesinde görev yapmak üzere TMY personel kontenjanından 19 kişilik açık pozisyona teknisyen, dağıtıcı ve şoförler alacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 13:36:00 -
TÜBİTAK personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre başvurular 12.03.2021 tarihine kadar kabul edilecek.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr) ve Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) web sayfasında yayımlanmakta olup, iş başvuruları da İŞKUR’un web sayfası (https://esube.iskur.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

Adres: TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi Adres: Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 PK: 74, 41470 Gebze / Kocaeli E-Posta: [email protected]

Telefon: (262) 648 10 00

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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