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TÜBİTAK müjdeledi! Personel alınacak

TÜBİTAK, birimlerinde görev yapmak üzere teknisyen, büro memuru, memur ve yönetici asistanı alacak.

28 Mayıs 2019 Salı 08:40
TÜBİTAK müjdeledi! Personel alınacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) birimlerinde görev yapmak üzere 5 personel istihdam edilecek.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Marmara Araştırma Merkezi ile Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi bünyesinde görev yapmak üzere teknisyen, büro memuru, memur ve yönetici asistanı alınacak.

Toplam 5 personel alımını kapsayan ilan için son başvuru tarihi 1 Haziran olarak belirlendi.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 08:40
  1. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
  2. Marmara Araştırma Merkezi
  3. Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi
  4. büro memuru
  5. memur

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