Tübitak bursu için başvuru yapmak isteyenler başvuru tarihlerini ve ödenen rakamları araştırıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından Tübitak burslarıyla ilgili müjde vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Lisans öğrencilerine verdiğimiz aylık 750 liralık bursu yüzde 67'lik artışla 1250 liraya çıkarıyoruz. TÜBİTAK'tan, yüksek lisans öğrencileri 3000-4250, doktora 5500-7500, doktora sonrası araştırmacılar 7500-10 bin liraya kadar aylık burs alabileceklerdir” dedi.

Tübitak bursu nasıl alınır? Tübitak burs başvurusu ne zaman nasıl yapılır?

Tübitak; önlisans, lisans, lisansüstü ve doktora sonrası burs imkanı sağlıyor.

Lisans burs programı başvuruları 1.dönem için 21 Mart-8 Nisan 2022 tarihleri arasında alınacak. Sonuçların ise Temmuz 2022'de açıklanması bekleniyor. 2.dönem burs başvurularının ise 24 Ekim-11 Kasım 2022 tarihlerinde alınması planlanıyor. Sonuçların ise 2023 yılı ocak ayında ilan edilmesi bekleniyor.

2205 Lisans Burs Programı başvuru işlemleri bideb.tubitak.gov.tr adresi üzerinden online olarak yapılıyor. Aynı zamandan bu sayfadan güncel başvurularla ilgili tarihlere de ulaşmanız mümkün.

2205 - Lisans Burs Programı nedir?

Bu programın amacı; temel bilimler ile sosyal ve beşeri bilimlere yönelimi teşvik etmek, TÜBİTAK tarafından yürütülen bilim olimpiyatları ve proje yarışmalarında başarılı olmuş öğrencileri desteklemek, yaratıcı ve araştırmacı yönlerini ortaya çıkarıp gelişmelerini sağlamak, bilimsel düşünme ve araştırıcılığa yatkınlıklarını geliştirerek geleceğin bilim insanları olarak yetişmelerini sağlamak için lisans eğitim bursu vermektir.