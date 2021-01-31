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TÜBİTAK 90 proje personeli alacak! İşte detaylar

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 90 personel alacak. İlana göre personeller kısmi süreli proje personeli olacak ve araştırmacı görevinde çalışacak. İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 16:03:00 -
TÜBİTAK 90 proje personeli alacak! İşte detaylar

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı proje personeli alıyor.

BİLGEM bünyesinde çalışacak personeller aday araştırmacı olarak görev yapacak. 20 Ocak'ta açılan ilana son başvuru tarihi 3 Şubat 2021 olarak açıklandı. 90 personeli alınacağı ilanın detayları ise ilan sayfasında verildi.

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