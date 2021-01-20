Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı 90 kısmi süreli proje personeli istihdam edecek. Bu gelişmenin duyulmasının ardından söz konusu kuruma personel alımının ayrıntıları netleşti. Peki, TÜBİTAK 90 personel alımı için nasıl başvuru yapılır?

TÜBİTAK 90 personel alımı için nasıl başvuru yapılır?

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler hakkındaki bilgilere kurumun internet sayfası (www.tubitak.gov.tr) ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından ulaşılabilecek.

Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden 20 Ocak 2021'e kadar gerçekleştirilebilecek.