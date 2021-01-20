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Ekonomi TÜBİTAK 90 personel alımı için nasıl başvuru yapılır?
Ekonomi

TÜBİTAK 90 personel alımı için nasıl başvuru yapılır?

TÜBİTAK personel alımları takip ediliyor. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (​​​​BİLGEM) bünyesinde görev yapmak üzere Ankara'da 55, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 35 kısmi süreli proje personeli (aday araştırmacı) alacak. Başvuru yapmak isteyen adaylar şartları merak ediyor. Peki, TÜBİTAK 90 personel alımı için nasıl başvuru yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-01-20 21:12:00 -
TÜBİTAK 90 personel alımı için nasıl başvuru yapılır?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı 90 kısmi süreli proje personeli istihdam edecek. Bu gelişmenin duyulmasının ardından söz konusu kuruma personel alımının ayrıntıları netleşti. Peki, TÜBİTAK 90 personel alımı için nasıl başvuru yapılır?

TÜBİTAK 90 personel alımı için nasıl başvuru yapılır?

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler hakkındaki bilgilere kurumun internet sayfası (www.tubitak.gov.tr) ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından ulaşılabilecek.

Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden 20 Ocak 2021'e kadar gerçekleştirilebilecek.

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