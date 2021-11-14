  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Tübitak 4006 Bilim Fuarı ilgi gördü
Eğitim

Tübitak 4006 Bilim Fuarı ilgi gördü

Burhaniye ilçesinde, Bilim ve Sanat Merkezi tarafından düzenlenen Tübitak 4006 Bilim Fuarı ilgi gördü.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 21:20:00 -
Tübitak 4006 Bilim Fuarı ilgi gördü

Fuarın açılış kurdelesini kesen Kaymakam İlyas Memiş, öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Bilim Sanat Merkezi Müdürü Murat Kırbıyık tarafından karşılanan Kaymakam İlyas Memiş, stantları dolaşarak projeleri inceleyip hazırlayan öğrencilerden bilgiler aldı. Kaymakam, özverili çalışmalarından ötürü proje hazırlayan öğrenciler ile emeği geçen öğretmenleri tebrik etti. Stantları gezen Kaymakam, proje sahibi öğrencilerden projeleri ile ilgili bilgi aldı. Bilim fuarı açılışına Kaymakam İlyas Memiş’in yanı sıra, Kaymakam Adayı Merve Ayşe Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

s

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mete Yarar açıkladı! İşte Türk SİHA'larının gizli gücü
Gündem

Mete Yarar açıkladı! İşte Türk SİHA'larının gizli gücü

Terör ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Türk SİHA'larının gizli gücünü ilk kez açıkladı. Mete Yarar, "Gökyüzünde uçan SİHA'ları karıştırabilmek..
Serdar Ortaç'tan pişmanlık itirafı: Allah belamı versin
Medya

Serdar Ortaç'tan pişmanlık itirafı: Allah belamı versin

Kumar bağımlılığı yüzünden servet kaybeden şarkıcı Serdar Ortaç, "Allah benim belamı versin" diyerek 11 milyon TL'ye yakın borcunun olduğunu..
Meral Akşener'e şok! İYİ Partili Başkan istifasını açıkladı
Siyaset

Meral Akşener'e şok! İYİ Partili Başkan istifasını açıkladı

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfrü sonrası İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Özhan Türemiş, nedenini ileriki günlerde açıklayacağı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay