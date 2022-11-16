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Ekonomi TÜBİTAK 34 personel alacak
Ekonomi

TÜBİTAK 34 personel alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 34 personel istihdam edecek.

Yeniakit Publisher
2022-11-16 13:59:00 -
TÜBİTAK 34 personel alacak

Kurumun ilanına göre memur, yönetici asistanı, teknisyen ve teknikerin yanı sıra dağıtıcı ile şoför alınacak. Söz konusu 34 personel, TÜBİTAK’ın çeşitli merkezlerinin ve enstitülerinin bulunduğu Ankara ile Kocaeli’nde istihdam edilecek. Alıma dair koşullar ve süreçler Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) internet sayfasında yayınlanırken iş başvuruları da https://esube.iskur.gov.tr adresinden yapılacak. Başvurular 21 Kasım’a kadar devam edecek.

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