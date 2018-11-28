TÜBİTAK 2018 ödüllerini kazananlar belirlendi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)Yönetim Kurulunca, bu yıl 3 kişi bilim, 3 kişi özel ve 12 kişi teşvik ödülüne layık görüldü. TÜBİTAK’ın internet sitesinden yapılan duyuruya göre, “Bilim, Özel ve Teşvik Ödülleri”ne yönelik değerlendirmeler sonuçlandı.

Bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, bilim insanlarının, araştırıcıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri için olanaklar sağlamak amacıyla verilen “Bilim, Özel ve Teşvik Ödülleri” kapsamında, TÜBİTAK Yönetim Kurulu tarafından bu yıl 3 bilim, 3 özel ve 12 teşvik ödülü verilmesi planlandı.