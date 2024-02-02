  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Son dakika! Kilisede saldırı olayında flaş gelişme

Son dakika! Hamas'tan ateşkese ön onay

Mücahid Kassam rütbeli İsrail askerini böyle vurdu!

Çıkarlar çatışınca birbirlerinin pisliklerini saçmaya başladılar! Yılmaz Özdil CHP'yi ifşa etti

F-16 için esasında düşmanlık yaptılar ama Block 70 tedariki onay süreci devam ediyor! Türkiye'yi tercih....

Tiyatro paraları bakın kime gidiyor! Desteği devletten alıyorlar oyu Ekrem'e istiyorlar

'Ramazan Hoca' cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı!

Murat Kurum'dan İmamoğlu'na 'yarı zamanlı belediyeci' göndermesi!

Ortalık kızışıyor: ABD harekat başlatıyor! Resmen duyurdular

Almanya'da İstihbaratta derin deprem: Başkan sessizliğini bozdu: soruşturma altında! Ortalığı karıştıran iddia
Ekonomi TÜBİTAK 200 bin lira maaşla personel arıyor!
Ekonomi

TÜBİTAK 200 bin lira maaşla personel arıyor!

Yeniakit Publisher
2024-02-02 02:25:00 - 2024-02-02 02:51:05
TÜBİTAK 200 bin lira maaşla personel arıyor!

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), tersine göç için harekete geçti.

Kurumun başlattığı yeni program kapsamındaki ilan, yurt dışındaki Türk bilim insanlarına 130 bin TL'ye kadar maaş ve 70 bin lira teşvik içeriyor.

TÜBİTAK, ülkemiz açısından stratejik öneme sahip araştırma alanlarında yürütülecek projelere katkı sağlamak amacıyla, yurt dışından araştırmacıları Türkiye'ye çekmek için bir program başlattı.

Program kapsamında, alanlarında yaptıkları üst seviye bilimsel ve/veya teknolojik çalışmalar ile kendini kanıtlamış ve yurt dışında çalışma deneyimi olan başta Türk bilim insanları olmak üzere başarılı araştırmacıların, çalışmalarını Türkiye'nin önde gelen devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarında, 6550 kapsamında yeterlik almış araştırma altyapılarında, kamu araştırma enstitülerinde, Ar-Ge veya tasarım merkezine sahip özel sektör kuruluşlarında veya teknoparklar bünyesinde Türkiye'de yerleşik sermaye şirketlerinde sürdürebilmeleri için destek verilecek.

Programa başvuracak araştırmacıların veya bilim insanlarının, alanlarında doktora yapmış olmaları gerekiyor.

Türkiye'ye davet!

Araştırmacıların, proje önerilerinin stratejik öneme sahip bir araştırma alanında olması ve Türkiye'ye geri dönüşü ve ülke kalkınmasına katkı sağlaması bekleniyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Program kapsamında, araştırmacılara 130 bin lira maaşın yanı sıra maddi destek de verilecek. Destek miktarı, araştırmacının proje önerisinin niteliğine ve araştırmacının deneyimine göre belirlenecek. Program kapsamında destek miktarı 70 bin TL'ye kadar çıkabilecek. Böylelikle toplam aylık 200 bin lirayı bulacak.

Detayları TÜBİTAK Başkanı anlattı!

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, programın ülkemiz açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, "Program kapsamında ülkemiz açısından stratejik öneme sahip araştırma alanlarında yürütülecek projelere katkı sağlamak üzere, alanlarında yaptıkları üst seviye araştırma faaliyetleri ile öne çıkan ve yurt dışında çalışma deneyimine sahip bilim insanlarını ve genç araştırmacıları TÜBİTAK olarak Ülkemize davet ediyor, bilimsel ve teknolojik çalışmalarını araştırma ekosistemimiz bünyesinde sürdürmeleri için destekliyoruz." dedi.

Başvuru şartları ve tarihi

Programa başvurular, 24.01.2024 tarihinde başlayacak ve 30.04.2024 tarihine kadar devam edecek. Başvurular, TÜBİTAK'ın internet sitesi üzerinden yapılacak.

TÜBİTAK desteğiyle geliştirildi! Bakın bu güneş kreminin içinde ne var
TÜBİTAK desteğiyle geliştirildi! Bakın bu güneş kreminin içinde ne var

Yaşam

TÜBİTAK desteğiyle geliştirildi! Bakın bu güneş kreminin içinde ne var

Filistin mitinginden dönen vatandaşı darbeden hadsiz bir de TÜBİTAK'tan burs alıyormuş!
Filistin mitinginden dönen vatandaşı darbeden hadsiz bir de TÜBİTAK'tan burs alıyormuş!

Gündem

Filistin mitinginden dönen vatandaşı darbeden hadsiz bir de TÜBİTAK'tan burs alıyormuş!

TÜBİTAK 3.3 milyar lira hibede bulundu
TÜBİTAK 3.3 milyar lira hibede bulundu

Aktüel

TÜBİTAK 3.3 milyar lira hibede bulundu

TÜBİTAK’tan ‘Yapay Zeka’ desteği
TÜBİTAK’tan ‘Yapay Zeka’ desteği

Kobi

TÜBİTAK’tan ‘Yapay Zeka’ desteği

TÜBİTAK’tan KOBİ’lere destek
TÜBİTAK’tan KOBİ’lere destek

Kobi

TÜBİTAK’tan KOBİ’lere destek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23