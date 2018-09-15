Tüberkülozdan korunmak için...

Tüberkülozlu bir hasta konuşmak, gülmek ve öksürük gibi hareketlerle tüberküloz basillerini havaya yayıyor. Bu mikroplar uzun süre havada asılı kalıyor ve sağlıklı bireyler tarafından solunduğunda, hastalık kolaylıkla bulaşıyor. Üç haftadan uzun süren öksürük, tüberkülozu akla getirmelidir. Halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, ateş, terleme, balgamla karışık kan tükürme, hastalığın diğer belirtileri olabilir.

Önce korunma, sonra tedavi

Doğru tedavi hem hastaları kurtarıyor hem de hastalığın yayılmasının önüne geçiyor. Tüberkülozdan korunmanın yolu tüberkülozlu hastaların tam ve eksiksiz tedavisinden geçiyor. Bu durum tüberkülozu birçok başka enfeksiyon hastalığından farklı kılıyor. Bebeklerde tüberkülozdan ölümün önüne geçmek için tüberküloz aşısının önemi çok büyük. Mutlaka bebeklerinizi aşılatın.