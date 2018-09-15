0553 313 94 23

Tüberkülozdan korunmak için...

Tüberkülozdan korunmanın en önemli yolu hastalığın kaynağını kurutmak.

15 Eylül 2018 Cumartesi 19:45
Tüberkülozdan korunmak için...

Tüberkülozlu bir hasta konuşmak, gülmek ve öksürük gibi hareketlerle tüberküloz basillerini havaya yayıyor. Bu mikroplar uzun süre havada asılı kalıyor ve sağlıklı bireyler tarafından solunduğunda, hastalık kolaylıkla bulaşıyor. Üç haftadan uzun süren öksürük, tüberkülozu akla getirmelidir. Halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, ateş, terleme, balgamla karışık kan tükürme, hastalığın diğer belirtileri olabilir.

Önce korunma, sonra tedavi

Doğru tedavi hem hastaları kurtarıyor hem de hastalığın yayılmasının önüne geçiyor. Tüberkülozdan korunmanın yolu tüberkülozlu hastaların tam ve eksiksiz tedavisinden geçiyor. Bu durum tüberkülozu birçok başka enfeksiyon hastalığından farklı kılıyor. Bebeklerde tüberkülozdan ölümün önüne geçmek için tüberküloz aşısının önemi çok büyük. Mutlaka bebeklerinizi aşılatın.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 19:45
  1. tüberküloz
  2. aşı
  3. bebek

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya ve Çin'den dünyaya gözdağı! İlk kez böyle görüntülendiler
    1. Rusya ve Çin'den dünyaya gözdağı! İlk..
    2. Alüminyumdan uzak durmak gerek
    3. Başkentte 1 milyon dolarlık vurguna..
    4. Gözleri ilk günden konuşuyor
    5. Bir şey yutar da nefes alamazsa...
    6. ABD'den flaş karar! Fonları durduruyor
    7. Tüberkülozdan korunmak için...
    8. Adı üstünde: Öksürük Otu
    9. Hatay'da terör örgütü HTŞ'ye operasyon!
    10. Düzenli olmanın püf noktaları
    11. Reyhanlı planlayıcısı hakkında flaş..
    12. Klima seçimini yaparken dikkat
    13. Meğer kansere kök söktürüyormuş
    14. Beşiktaş'ın Malatya maçındaki ilk 11'i..
    15. Maltalılar da kafayı uzattı: Kanuni..
    16. ABD'ye beklenmedik darbe! İsrail..
    17. Ankara nöbetçi eczaneler  2018 Ankara..
    18. Ankara nöbetçi eczane Keçiören 15..
    19. Nöbetçi eczane Ankara Altındağ
    20. Nöbetçi eczane Gaziosmanpaşa
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    Elmayı bırak yerliye bak
    Elmayı bırak yerliye bak
    Savunmada pranga kırılıyor... Türkiye’de üretilecek, Fransa’ya ihtiyaç kalmayacak!
    Savunmada pranga kırılıyor... Türkiye’de üretilecek, Fransa’ya ihtiyaç kalmayacak!
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    İşte faiz kararının ülkeye zararı… Milyarlarca lira
    İşte faiz kararının ülkeye zararı… Milyarlarca lira

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2018
    Numan Kurtulmuş’a twitter’dan yüklenmişti... ‘AK Partili belediye başkanı görevden alındı’
    Numan Kurtulmuş’a twitter’dan yüklenmişti... ‘AK Partili belediye başkanı görevden alındı’
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula