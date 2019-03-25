Tüberküloza dikkat!

Ateş, halsizlik, iştahsızlık, kanlı balgam, gece terlemesi ve iki haftadan uzun süren öksürüğün tüberküloz belirtisi olabileceğini kaydeden Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürlüğü Verem Savaş Dispanseri Birimi Sorumlu Hekimi ve Tüberküloz İl Koordinatörü Dr. Ayşe Pınar Balcan, bu tür şikayetleri olan vatandaşların hiç vakit kaybetmeden bir hekime başvurması gerektiğini söyledi.

24 Mart Dünya Tüberküloz Günü dolayısıyla Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürlüğü önünde bir stant açarak vatandaşları bilgilendiren ve broşür dağıtımı gerçekleştiren Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürlüğü Verem Savaş Dispanseri Birimi, tüberküloza, halk arasında bilinen ismiyle vereme dikkat çekti. Kurulan stantta vatandaşları hastalık hakkında bilgilendiren personel, bir yandan da hastalığın belirtilerini içeren bilgilerin yer aldığı broşürler dağıttı.

Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürlüğü Verem Savaş Dispanseri Birimi Sorumlu Hekimi ve Tüberküloz İl Koordinatörü Dr. Ayşe Pınar Balcan, "24 Mart Dünya Tüberküloz Günü’ dolayısıyla tüberküloz konusunda bilgiler vererek hastalığının önemine dikkat çekmek istedik. Ülkemizde tüberküloz tedavisinde kullanılan tüm ilaçlar yıllardan beri Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanmakta ve hastalara Verem Savaş Dispanserleri aracılığıyla ücretsiz dağıtılmaktadır. Bireyin ve dolayısıyla toplumun tüberküloz hastalığından korunmasında en önemli husus, tüberküloz hastalarına erken tanı konması ve en kısa sürede tedaviye başlanmasıdır. Bu nedenle 2-3 haftadan uzun süren öksürük, balgam, öksürükle kan tükürme, nefes darlığı, halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, ateş, gece terlemesi şikayetleri olan vatandaşlarımızın verem açısından kontrollerinin yapılabilmesi için Verem Savaş Dispanserine müracaat etmeleri gerekmektedir. Hedefimiz veremsiz bir Türkiye." dedi.