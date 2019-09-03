0553 313 94 23

"Tüberküloz, insandan insana bulaşabiliyor"

Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü:- "İnsandan insana bulaşabilen tüberküloz, en sık akciğerleri tutmasına rağmen lenf bezleri, böbrekler, idrar yolları, kadın üreme organları, beyin, kemikler gibi organları da etkileyebiliyor"

03 Eylül 2019 Salı 12:22
"Tüberküloz, insandan insana bulaşabiliyor"

İSTANBUL (AA) - Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü, insandan insana bulaşabilen tüberkülozun, en sık akciğerleri tutmasına rağmen lenf bezleri, böbrekler, idrar yolları, kadın üreme organları, beyin ve kemikler gibi organları da etkileyebildiğini duyurdu.

Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü'nden yapılan açıklamada, halk arasında "verem" ya da "ince hastalık" olarak bilinen tüberkülozun "mycobacterium tuberculosis" etkeni tarafından oluşturulan bulaşıcı bir hastalık olduğu belirtildi.

Açıklamada, insandan insana bulaşabilen tüberkülozun, en sık akciğerleri tutmasına rağmen lenf bezleri, böbrekler, idrar yolları, kadın üreme organları, beyin ve kemikler gibi organları da etkileyebildiği kaydedildi.

Tüberkülozun, insandan insana solunum yolu ile geçtiği aktarılan açıklamada, tüberküloz tedavisi olmamış bir verem hastasıyla uzun saatler havasız bir ortamda kalan kişilerin risk altında olduğu, ayrıca hastalığın, kaynatılmamış sütten de geçebileceği vurgulandı.

Açıklamada, "Aşırı yorgunluk, alkol, sigara, şeker hastalığı gibi risk faktörlerinin varlığıyla birlikte öksürük, ateş, zayıflama, iştahsızlık ve terleme gibi semptomlarla başvuran hastalara akciğer grafisi ve balgam muayenesi ile tanı konuluyor. Hastalığın tedavisi, 6-9 ay kadar süren ilaç tedavisi ile yapılıyor." denildi.

Tüberküloz hastalarının eksik ve yanlış ilaçlarla, düzensiz ve/veya yetersiz süre tedavi edilmesi sonucu hastalığa neden olan mikropların ilaçlara direnç kazanmasına "dirençli tüberküloz" adı verildiği hatırlatılan açıklamada, "İlaçlar, mikropları öldüremez hale geldiğinde hasta ilaç almasına rağmen bir türlü iyileşemiyor ve mikroplar her geçen gün çoğalıyor. Dirençli tüberküloz hastalarının tedavisi ise yaklaşık 24 ay sürüyor." ifadeleri kullanıldı.


- "Tüberküloz tedavisinde ilaçları düzenli kullanmak şart"


Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü açıklamasında, hastalığın tedavisinde dikkat edilecek en önemli konunun ilaçların eksiksiz ve düzenli olarak, hekimlerin belirttiği süre boyunca kullanılması olduğu vurgulandı.

Hastalığın tedavi edilmediğinde öldürücü olabileceğine işaret edilen açıklamada, "İlaçlar düzenli ve tam olarak kullanıldığında ise hastaların tamamına yakını iyileşme sürecine giriyor." denildi.

Açıklamada, 2-3 hafta süren öksürüğü olan kişilerin mutlaka bir hekime başvurmaları, yeni doğan bebeklerin mutlaka aşılanması gerektiği belirtilen açıklamada, ayrıca hasta yakınlarının da mutlaka dispansere giderek sağlık kontrolü yaptırması önerildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 12:22
  1. Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Netflix Türkiye'den çekiliyor mu?
    1. Netflix Türkiye'den çekiliyor mu?
    2. Hibe desteği bilgilendirme toplantısı
    3. ABD’de 14 yaşındaki çocuk ailesinden 5..
    4. "Geleceğin Türkiyesi'nde Yönetim"..
    5. Sosyal medya tatile çıktı
    6. İznik gölüne sabaha kadar kara sular..
    7. Öğretmenlere trafik eğitim semineri..
    8. Gündüz’den İmamoğlu’na sert tepki
    9. Sudan’da sel felaketi: 78 ölü, 100..
    10. "1915 Çanakkale Projesi"ne 11 global..
    11. İzmir’de yanan 500 hektarlık alanı..
    12. Bayburt, Erzincan ve Erzurum (TRA1)..
    13. Rus bloggera 5 yıl hapis cezası
    14. "Diyarbakır'da halay çekenlerin,..
    15. Antalya Film Forum’a başvurular için..
    16. Almanya’da bir ilk
    17. Bolsonaro, Amazonlar'daki yangınlar..
    18. Yaşlı adam evinde ölü bulundu
    19. Başkan Çolakbayrakdar: "Türkiye’de en..
    20. Seyyar su satıcısından şaşırtan yöntem
    21. Kuşadası el sanatları e-ticaret..
    22. Furkan Vakfı davasını takip edecek..
    23. Başakşehir Belediyesi 6. İnovasyon..
    24. Kars, ’Anadolu Tarih ve Kültür Birliği..
    25. Kamyonet lastiği içinde 44 kilo eroin
    26. Afganistan’da 2019 yılında yaklaşık 4..
    27. Evinde 500 saksı çiçekle yaşıyor
    28. Geçmen Yayla yolunda sona gelindi
    29. Adana Demirspor’da Ümit Özat ile..
    30. Ordu'da bin 500'ü aşkın çocuğa kodlama..
    Eski bakandan yeni parti açıklaması: Uzun bir süreden bu yana...
    Eski bakandan yeni parti açıklaması: Uzun bir süreden bu yana...
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız