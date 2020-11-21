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Ekonomi TÜBA "Türkiye Bilim Raporu"nu yayımladı
Ekonomi

TÜBA "Türkiye Bilim Raporu"nu yayımladı

Chicago Üniversitesinden Prof. Dr. Ufuk Akçiğit ve Dr. Elif Özcan Tok tarafından hazırlanan rapor, Türkiye'deki üniversite ve akademisyenlerin dünü, bugünü ve geleceğine ilişkin önemli veriler sunuyor

Yeniakit Publisher
2020-11-21 14:31:33 -
TÜBA "Türkiye Bilim Raporu"nu yayımladı

ANKARA (AA) - Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), ülkedeki üniversite ve akademisyenlerin durumu açısından önemli verilerin yer aldığı "Türkiye Bilim Raporu"nu yayımladı.

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu rapor, kendi alanında şimdiye kadar yapılan en kapsamlı yayın olma özelliğini taşıyor.

Chicago Üniversitesinden Prof. Dr. Ufuk Akçiğit ve Dr. Elif Özcan Tok tarafından hazırlanan rapor, Türkiye'deki üniversite ve akademisyenlerin dünü, bugünü ve geleceğine ilişkin önemli veriler sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, "Türkiye'nin bilimsel kapasitesinin geliştirilmesi, bilim insanlarımızın niteliğinin artırılması ve uluslararası akademi arenasında ülkemizin konumunun iyileştirilmesi, sorunların doğru tespiti ve doğru yol haritası oluşturmak ile mümkün olacak." ifadesini kullandı.

Raporun, Türkiye'deki bilimsel ve akademik durumun fotoğrafının çekilmesi açısından önemine işaret eden Şeker, yükseköğretim politikalarının doğru ve yerinde belirlenmesi için durum tespitinin çok boyutlu olarak yapılmasının şart olduğunu kaydetti.

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