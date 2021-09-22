TÜ öğretim üyesi alacak
Trakya Üniversitesi, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca ilanla duyurulan birimleri için 39 öğretim üyesi alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvuru süresi 22.09.2021tarihinden itibaren 15 gün olup, “Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterleri’ne; https://pdb.trakya.edu.tr/pages/akademik-yukseltilme adresinden ulaşılabilir.
Profesör kadrosuna başvuru yapacak adaylar anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, Doktora, Doçentlik Belgesi, özgeçmiş ve yayın listesi ile başlıca araştırma eserini belirttikleri yayınlarını kapsayan 1 takım dosya ve dosyadaki belgelerin aktarıldığı 6 adet USB bellek vereceklerdir.
Doçent kadrosuna başvuru yapacak adaylar ise 2 adet fotoğraf, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, Doktora, Doçentlik Belgesi, özgeçmiş ve yayın listesi, doçent unvanını sözlü sınava girmeden alanlar için sözlü sınava gireceklerine dair dilekçe ile birlikte 1 takım dosya ve dosyadaki belgelerin aktarıldığı 4 adet USB bellek vereceklerdir.
Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapacak adaylar anabilim/anasanat dalını belirten dilekçeleri ekinde 2 adet fotoğraf, lisans, yüksek lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik/Uzmanlık Belgesi, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, özgeçmiş, kimlik fotokopisi, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 takım dosya ve dosyadaki belgelerin aktarıldığı 4 adet USB bellek vereceklerdir.
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