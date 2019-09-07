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TTSO Başkanı Hacısalihoğlu: "Yatırım Adası’na tüm şehir sahip çıkmalı"

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı M.

07 Eylül 2019 Cumartesi 14:06
TTSO Başkanı Hacısalihoğlu: "Yatırım Adası’na tüm şehir sahip çıkmalı"

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi’ne tüm şehrin sahip çıkması gerektiğini ifade ederek, "Burası sadece bir dolgu alanı veya klasik anlamda bir organize sanayi bölgesi olarak görülmemeli. Burada biyoteknolojiden, nanoteknolojiye, savunma sanayiden otomotiv endüstrisine kadar orta ve ileri teknoloji konusunda birçok yatırım olacak" dedi.



"10 yıl mücadele sonunda imzalar atıldı"


TTSO’nun Ağustos ayı meclis toplantısında konuşan TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, 2009 yılından bu yana görev yapan TTSO meclisinin tarihi bir rol üstlendiğini ifade ederek, "Yatırım Adası ile ilgili 2009 yılından beri başlayan çalışmalar bu ay sonuca varmıştır ve imza Cumhurbaşkanı tarafından atılmıştır. Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın imza atıp da yarım bıraktığı hiçbir işi görmedik. Bunun da kısa zamanda sonuçlanacağını belirtmek istiyorum. 2013 yılı Kasım ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretinde kendisine sunduğumuz 11 adet projeden bir tanesi Yatırım Adası’ydı. Projeye sahip çıkarak sonuçta imzayı tamamladı.


Trabzon’da dağların tepeleri tıraşlanarak sanayi bölgeleri oluşturulduğunu hatırlatan Hacısalihoğlu "Yatırım Adası’nın sadece organize sanayi mantığında değil yüksek teknolojiyle üretilecek ürünlerin merkezi olması gerektiğini anlatarak yola çıktık. Sayın Cumhurbaşkanımız konuyu dikkatle dinleyerek, sağdan soldan gelen bazı cümlelere itiraz ederek, karşı çıkarak, bunun kesinlikle yapılması gerektiğini belirterek bazı önerilerde bulundu ve bizim bu işi takip etmemizi, işin arkasında olduğunu, kanunu çıkaracağını ve gereğini yapacağını vurguladı. Projeyi takip ettik ve 2017’de kanunu çıkarttırdık. Bu kanunun çıkmasında emeği geçen tüm siyasilere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



Yatırım Adası’nda yer alacak sektörler


Başkan Hacısalihoğlu, Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi’nde yer alacak sektörleri sıralarken de, "Burası sadece bir dolgu alanı veya klasik anlamda bir organize sanayi bölgesi olarak görülmemeli. Burada gıda teknolojileri, biyoteknoloji, nanoteknoloji, sağlık teknolojileri, savunma sistemleri, güvenlik teknolojisi, uzay ve havacılık teknolojisi, telekomünikasyon, elektronik, otomasyon ve otomotiv teknolojisi konusunda yatırımlar olacak. Prosedürleri yürütürken yatırımcı arama konusunda birçok ülkenin büyükelçilerini davet ettik, geldiler, onlara anlattık ve yatırım yapmaları konusunda yönlendirmeye çalıştık. Şu anda ihale aşamasına geldik. 17 Eylül’de Endüstri Bölgesi’nin altyapı projesi, uygulama projesi dâhil olmak üzere ihalesi yapılacak. Gerekli parayı da sağ olsun Süleyman Soylu Bakanımız destek verdi ve hallettik" dedi.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 14:06
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