TTNET hız testi

Hız testi nedir? | İnternet hızının kontrol edildiği testin adına hız testi deniyor. Hız testini evinizde belirli adımları takip ederek kolaylıkla yapabilirsiniz. İnternet hızını etkileyen pek çok faktör bulunuyor. Peki, internet hızı testi nasıl yapılır?

Hız testi nasıl yapılır?

İnternet hızınız internet sağlayıcınızla yaptığınız anlaşmayla belirlenir. internet hızınız fatura ödeme dönemlerinde, faturanın ödeme tarihinin geçirilmesi durumlarında düşe bilir. İnternet hız testini pek çok site üzerinden yapabilirsiniz. İnternet sağlayıcınızın hız testi sayfasına tıklayarak işleminizi yapabilirsiniz. En doğru sonucu alabilmek içinse bazı noktalara dikkat etmeniz gerekiyor.

Hız testi öncesinde internete bağlı olan cep telefonu, tablet ve bilgisayardaki çalışan programların kapatılması gerekiyor.

Hız testi sayfası dışında hiçbir sekme açık olmamalı.

Kablosuz modem kullanıyorsanız; doğru sonuç alabilmek için ethernet kablosuyla modemle bilgisayarı bağlamanız doğru olacaktır.

Bu arada test sonucunu evdeki interneti kullanan cihazların yanı sıra bölge yoğunluğuyla da ilgilidir.

Türk Telekom hız testi yap

Türk Telekom kullanıcıları hız testini nasıl nereden yapacaklarını merak ediyor. TT net internet sayfasından hız testi yapmanız mümkün. Elbette hız testi yaparken yukarıda belirttiğimiz hususları göz önünde bulundurmanız iyi olacaktır.

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TTNET internet paketleri, hız testi, arıza ya da üyelikle ilgili bilgi almak isteyenler müşteri hizmetleri numarasını araştırıyor. TTNet müşteri hizmetlerine 444 1 444 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.