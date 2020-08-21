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Ekonomi TTK'de kömür satışı normalleşme süreciyle artış eğilimini sürdürüyor
Ekonomi

TTK'de kömür satışı normalleşme süreciyle artış eğilimini sürdürüyor

Kovid-19 tedbirleri kapsamında üretime 63 gün ara veren Türkiye Taşkömürü Kurumu, yılın 7 ayında 256 bin 698 ton kömür satarak 122 milyon 833 bin lira gelir elde etti - GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil: - "Koronavirüs sürecinde kömür satışları istediğimiz düzeyin biraz altında kalmıştı ancak satış grafiği zamanla istediğimiz düzeyde yükseliyor. Bu artışın önümüzdeki süreçte de devam edeceğine inanıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-08-21 11:02:55 -
TTK'de kömür satışı normalleşme süreciyle artış eğilimini sürdürüyor

ZONGULDAK (AA) - FERDİ AKILLI - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), ocak-temmuz döneminde 256 bin 698 ton kömür satarak 122 milyon 833 bin lira gelir sağladı.

AA muhabirinin TTK Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, kuruma bağlı müessese müdürlüklerinden Karadon, Kozlu, Üzülmez, Amasra ve Armutçuk maden ocaklarında üretilen taş kömürü, Çatalağzı Termik Santrali'nin yanı sıra demir çelik fabrikaları, kamu kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşlara satılarak ülke ekonomisine kazandırılıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında üretimin 30 Mart'ta durdurulmasının ardından ocaklarda tamir, bakım, su hatları ve gaz kontrolü yapıldı, 1 Haziran itibarıyla da faaliyete başlanmasıyla TTK'nin kömür satışlarında artış gerçekleşmeye başladı.

Karadon, Kozlu, Üzülmez, Amasra ve Armutçuk maden ocaklarında üretilen taş kömürü sayesinde kurum, ocak-temmuz dönemini kapsayan 7 aylık süreçte 256 bin 698 ton kömür satarak KDV hariç 122 milyon 833 bin lira gelir elde etti.

TTK'de, işçilerin yanı sıra mekanizasyon sistemiyle de üretimin günden güne artırılması hedefleniyor.

- "Kurum pazar sıkıntısı çekmiyor"

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, salgın nedeniyle kuruma bağlı ocaklarda yaklaşık 2,5 ay çalışılmadığını anımsatarak yeniden kömür üretimine geçilmesiyle taş kömürü satışından elde edilen gelirlerin de artmaya başladığını söyledi.

Bu yılın 7 aylık dönemine bakıldığında kömür satışlarında son iki ayda artışlar yaşandığına dikkati çeken Yeşil, "Kuruma yeni alınan 1500 işçi taş kömürü üretimine katkı sağlamaya başladı. Bunu yakından görüyoruz ve takip ediyoruz. Koronavirüs sürecinde kömür satışları istediğimiz düzeyin biraz altında kalmıştı ancak satış grafiği zamanla istediğimiz düzeyde yükseliyor. Bu artışın önümüzdeki süreçte de devam edeceğine inanıyoruz çünkü kurum pazar sıkıntısı çekmiyor." diye konuştu.

Yeşil, taş kömürünün ekonomiye kazandırılması misyonunu madenciler olarak en iyi şekilde yerine getireceklerine belirterek "Hedefimiz üretimimizi artırmayı amaçlayarak ülke sanayisinin ihtiyacına katkı sağlamak olacaktır. Ancak üretimimiz işçi sayısıyla doğru orantılıdır. İşçi sayımız ne kadar fazla olursa üretimimiz de o kadar artar." ifadelerini kullandı.

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