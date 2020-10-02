TTB'nin yeni hedefi Fahrettin Koca! İstifaya çağırdılar

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Sağlık çalışanlarının yararına olacak işlerle uğraşmak yerine kirli ideolojik hesaplar güden Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya istifa çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınının başından beri var gücüyle çalışarak vatandaşların takdirini toplamaya devam ediyor. Öyle ki yaptığı çalışmalarla süreci çok iyi götüren Fahrettin Koca, Twitter’da gündem olmuş, kendisine vatandaşlar tarafından tebrik mesajları yağmıştı. Türkiye’nin başarısı uluslararası medyada da gündeme gelmişti.

TTB'den Fahrettin Koca'ya istifa çağrısı

Durum böyleyken Türk Tabipler Birliği (TTB) ise sağlık çalışanlarının çıkarını gözetmek yerine ideolojisini gözetmeye devam eden açıklamalarını sürdürüyor. TTB, ülkemizde koronavirüsde ilk vakanın görülmeye başlamasından önce dahi aldığı tedbirlerle başarılı bir iş çıkaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı istifaya çağırdı.

İstifaya, Koca’nın, ‘belirti göstermeyen pozitif vakaların tabloda yer almadığı’ açıklamasını gerekçe gösteren TTB, sağlık bakanından bir de özür beklediklerini söyledi!

Pek bu TTB nedir?

TTB, yaptığı işlerle zaten mesleki kurallara aykırı olmakla beraber, ülkenin ve milletin birliğine de saldıran olaylara imzasını atıyor. Gelin TTB'nin yeni başkanı seçilen Şebnem Korur Fincancı'nın siciline bakalım...

TTB'nin yeni başkanı seçilen Şebnem Korur Fincancı, kabarık siciliyle son günlerin en konuşulan isimleri arasında yer aldı. Evrensel Gazetesi'nde terör örgütü PKK lehine yazdığı yazılarla bilinen ve terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen Fincancı, 2016'da kısa süreli bir tutuklama yaşamış ardından serbest bırakılmıştı.

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan için, “Savaşın son bulması için Abdullah Öcalan’ın özgürlüğüne kavuşturulması gerekli” ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye düşmanlığını daha da ileri götüren Fincancı, Türk askerinin Cizre'de terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirdiği operasyonlar için ise 'katliam' değerlendirmesinde bulunmuştu.

Bütün bu skandallara rağmen Şebnem Korur Fincancı'yı başkan seçen TTB'ye söylenecek tek şey var: Klavuzu karga olanın, burnu...

Bahçeli'den 'TTB kapatılsın' çağrısı

Öte yandan MHP Lideri Devlet Bahçeli de, millete hiçbir fayda gütmeyen hatta vatan düşmanlığı yapan TTB'nin kapatılması gerektiğini vurgulamıştı.

Yaptıkları açıklamalarla her fırsatta teröre destek verip devlete de köstek olan kirli söylemlere ev sahipliği yapan TTB, sağlık çalışanları için yapılan işlerin neresinde yer alıyor? Özellikle koronavirüsle birlikte yoğun bir mücadele gösteren sağlık çalışanlarının aksine milletin birliğine ve değerlerine saldıran bu TTB neden kapatılmıyor? Ve en önemlisi de terörvari söylemlerinden dolayı neden soruşturma başlatılmıyor?