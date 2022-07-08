TTB’nin bir yalanı daha elinde patladı

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

TTB’den “iyi hal belgesi” alanlar için; “Yetişmiş hekimler; yoksullaşma, ağır çalışma koşulları ve sağlıkta şiddetin baskısı nedeniyle yurtdışına göçüyor” diyen TTB konuyu Akit’in sorması üzerine “Bu belgeyi alan hekimlerin de yurtdışına çıkıp çıkmadıkları konusunda bizim bir bilgimiz yok. Birçok hekimin çıktığı varsayılabilir” diyerek çark etti ve “varsayım” üzerinden hareket ettiklerini itiraf etti.

Türk Tabipler Birliği basın birimi çalışanı gazetemize yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “2012 yılından 2022 yılının ilk altı ayına kadar olan rakamları toplarsanız toplam sayıya ulaşabilirsiniz. Geri dönenlerle alakalı bir sayıyı bizim bilme şansımız yok. Dünya Tabipler Birliği’nin aldığı karar uyarınca her ülkedeki tabipler birliği birbirlerine böyle iyi hal belgesi vermek zorunda. Almanya’dan Türkiye’ye gelen bir hekim de Almanya’nın Tabipler Birliği’nden bu belgeyi almak zorunda. Bu belgeyi sunarak burada hekimlik yapmaya başlıyor. Yurt dışından ülkemize giren hekim sayısını da Sağlık Bakanlığı biliyor. Kamuda TTB üyeliği zorunlu olmadığı için bu bilgiye vakıf değiliz. Bu belge TTB üzerinden veriliyor. Bize başvuran kişiler hakkında uzaklaştırma, atılma, meslekten men gibi cezalar almadıkça alabiliyor. Bu belgeyi alan hekimlerin de yurtdışına çıkıp çıkmadıkları konusunda bizim bir bilgimiz yok. Biz sadece belgeyi vermekle sorumluyuz. Sonuçta yurtdışında bir makama verilen belge olduğu için birçok hekimin çıktığı varsayılabilir”

“Varsayım” üzerinden hareket ettiklerini itiraf eden Türk Tabipleri Birliği aynı gün yaptıkları paylaşımda şunu dile getirmişlerdi: “TTB’ye “İyi Hal Belgesi” başvuru sayısı; Haziran’da 229, 2022’nin ilk 6 ayında 1171 oldu. Yetişmiş hekimler; yoksullaşma, ağır çalışma koşulları ve sağlıkta şiddetin baskısı nedeniyle yurtdışına göçüyor. Toplumun sağlık hakkı için oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz!”

“Önce algı yap, sonra çark et”

Kendilerine üye olup iyi hal belgesi alan doktorlar için TTB’nin “yurtdışına göçüyorlar” demesi üzerine özellikle internette ve sosyal medyada onlarca haber yapıldı ve milyonlarca insan bu “varsayım” haberlerini gerçekmiş gibi okudu. Akit’in kendilerini araması üzerine ise TTB gerçeği itiraf ederek; “Bu belgeyi alan hekimlerin de yurtdışına çıkıp çıkmadıkları konusunda bizim bir bilgimiz yok” dediler.