TTB’den polislere küstah tehdit
Türk Tabipler Birliği (TTB), görevi başında şehit edilen Dr. Ekrem Karakaya’yı bahane ederek görevini yapmaya çalışan polisleri tehdit etti.
YENİ AKİT ANKARA
Üyelerinin sorunlarını dile getirmek yerine terör propagandası yapan ve her fırsatta hükümete karşı tavır alan TTB görevi başında şehit edilen Dr. Ekrem Karakaya’yı bahane ederek görevini yapmaya çalışan polisleri tehdit etti.
TTB resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “İstanbul'da Çapa Tıp Fakültesi'nden il sağlık müdürlüğüne yapacağımız yürüyüşe üst üste polis saldırıları yaşanıyor. Emniyet güçlerini uyarıyoruz: Suç işliyorsunuz! Yasımızın, öfkemizin önünde durmayın; barikatları kaldırın!” diyerek tehdit savurdu.