TTB, ideoloji bataklığında

Türk Tabipleri Birliği’nin yayınladığı 2018-2020 Yılı Faaliyet Raporu’ndaki skandalların ardı arkası kesilmiyor. ‘Salgın kontrol altına alınamıyor’, ‘Sağlıkçıların sabrı tükeniyor’ gibi korku veren metinlerin yer aldığı raporun her bir sayfasında ideoloji propagandası yapıldığı saptandı.

PKK’nın siyasi kanadı HDP başta olmak üzere; ÖDP, Emek Partisi gibi marjinal nitelikte sol partilerin TTB yönetimiyle çok sıkı bir ilişki içerisinde oldukları, CHP’nin de arka bahçesi olduklarını ispat eden kaotik çalışmalara imza attıkları belirlendi.

Türklükle tek bağlantıları başındaki Türk sıfatı olan TTB’nin yayınladığı 2018-2020 yılı Faaliyet Raporu’nun ikinci kısmında sözde meslek odası olan bir kuruluşun nasıl bir ideolojik bataklık içerisinde debelendiğini gözler önüne sereceğiz. Salgına destek olmadıkları gibi, “TTB’den COVİD 19 Pandemisinde 5. Ay Değerlendirmesi: Salgın Kontrol altına alınamıyor. Sağlıkçılar tükeniyor” “Covid 19 Pandemisi bütün ağırlığıyla devam ediyor. Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının enerjisi ve sabrı tükeniyor” gibi provokatif bildirileri ‘faaliyet’ kapsamında değerlendirip raporda yer vermekten zerre kadar utanmamışlar. Bilim adına hiçbir şeyin olmadığı raporda, milli iradeye yönelik ilk darbe girişimi olan Gezi vandallığı için ‘Karanlık gider Gezi kalır’ bildirisine yer veriliyor.

Etki ajanlığı yapıyorlar

CHP ile çok sıkı dirsek temaslarının olduğu vurgulandığı raporda, ‘TTB heyetinin Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ettiği’ defaatle vurgulanırken, HDP, ÖDP ve Emek Partisi gibi marjinal oluşumlarla karşılıklı ziyaretlerin yapıldığı da vurgulanıyor. Mesleğin hiçbir sorununa değinilmeyen raporda, ‘TTB Kaz Dağları için Kanada Tabipler Birliğine mektup yazdı’ denilerek, ülkemiz aleyhine etki ajanlığı yaptıkları da itiraf ediliyor. Sadece işini yapan doktorlarımızın emeğini sömüren TTB yönetimi, ‘Kanal İstanbul Projesinin ÇED Raporu’na dava açtıklarını’ da faaliyet olarak gösteriyor. Bütünüyle bilimsel olan ÇED Raporu’nu bilimsel olmayan bir raporda eleştirme küstahlığında bulunan TTB’nin tavrı trajikomik bir vaka olmaktan öteye gitmiyor.

Sapkınları kolluyorlar

Acılar arasında ayrım yapan TTB, Sivas olaylarını anarken, yalnızca üç gün sonra olan Başbağlar katliamını anmaya değer bile görmüyor. “Avrupa Parlamentosu: Covid 19 salgınında hapishanedeki tüm mahkumların ayrım gözetmeksizin tahliye edilmesini istedi” sözlerine raporda yer veren TTB yönetimi; FETÖ, PKK, DHKP-C terör örgütleri başta olmak üzere tecavüzcülere bile arka çıkıyor. ‘1 Aralık Dünya AIDS Günü: Bilmemek ve Korkmamak’, ‘Ötekileştirmeyen Sağlık Hizmetleri: LGBTİ ve Sağlık Kursu’ seminerleri verdiklerini belirten TTB yönetimi, sapkınları kolladığını da beyan ediyor.