TTB heyetinden HDP'ye ziyaret! Gündem: Şebnem Korur Fincancı'nın ihaneti

Yeniakit.com.tr

Ali İhsan Ökten ve Vedat Bulut'un da aralarında olduğu TTB heyeti, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ile görüştü.

Terör sevici TTB ile HDP'nin gündeminde Şebnem Korur Fincancı vardı.

İktidarı hedef alan TTB Merkez Konseyi 2’inci Başkanı Ali İhsan Ökten, TSK'ya kimyasal silah kullanma iftirası atan Şebnem Korur Fincancı'yı savunarak, "Şebnem Hoca nezdinde TTB ve sonrasında TMMOB'a ve aslında toplumun tüm katmanlarına, demokratik kitle örgütlerine, meslek örgütlerine bir korku yayma politikasının yansımalarını izliyoruz." dedi.

Pandemi süresince halka korku pompalayan TTB'nin temsilcisi Ökten, "Bilim" ürettiklerini iddia ederek, "TTB, pandemi süresince bilimsel ve sahadan aldığı gerçek verilerle toplumun en güvenilir kurumları arasına yükseldi. Sağlık konusunda yürüttüğü alternatif politikaları nedeniyle, iktidarın yürüttüğü sağlıkta dönüşüm politikasının sağlığın çöküşünü getirdiğini söylediği için ve ayrıca savaş bir halk sağlığı sorunudur dediği için, daha önce buna benzer baskılarla Merkez Konseyin hem başkanı hem üyelerinin hakkında birçok kez davalar ve soruşturmalar açıldı." ifadelerini kullandı.

Ali İhsan Ökten , sözlerini şöyle tamamladı:

Umarız ki Şebnem Hocamıza uygulanan anti demokratik gözaltı ve tutuklama süreci en kısa zamanda sona erdirilir. TTB Merkez Konseyi olarak görevimizin başındayız, aynı şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Umarız tüm toplum hakikatin ve gerçeğin farkına varacaktır.

HDP'li Mithat Sancar da Fincancı'nın ihanetini şöyle savundu:

Süreci başından beri yakından izliyoruz. TTB’ye yönelik bu saldırıların ve baskıların amacı toplumu sindirmek, muhalefeti susturmak ve böylece iktidarın kendine dikensiz gül bahçesi yaratmasıdır. Buna karşı en geniş dayanışmayı yaratmak da bizlerin sorumluluğudur.