TTB hastaneleri ele geçirdi! Hastaları kapıdan geri çevirdiler

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TBMM Genel Kurulu’nda sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren maddelerin yeniden görüşülmek üzere kanun teklifinden çıkarılmasına tepki gösteren Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve etkisi altındaki bazı hekimler, bugün ülke genelinde bir günlük iş bırakma eylemi yapacak.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), bugün uyarı grevine gidileceğini, acil servisler dışında hekimlerin sağlık hizmeti sunmayacağını duyurdu.

Hamile kadını tedavi etmediler

Vatandaşın tedavi olma hakkının elinden alındığı skandal karar sonrası bugün hastanelere tedavi olmak için giden vatandaşlar içeri alınmadı.

İstanbul Zeynep Kamil Kadın Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nin girişinden yansıyan görüntülerde vatandaşların içeri alınmadığı görüldü. Hamile eşi ile birlikte hastaneye gelen bir vatandaş duruma tepki göstererek yetkililerle tartıştı.

Hastane önünde eylem!

Öte yandan hastane bahçesinde eylem yapıldı. Görevleri olduğu halde hastalarla ilgilenmek yerine greve giden doktorlara bazı vatandaşlar da tepki gösterdi. Hastanede yatan hastaların rahatsız olup olmayacağını umursamayan eylemciler protestolarını sürdürdü.