  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem TTB hastaneleri ele geçirdi! Hastaları kapıdan geri çevirdiler
Gündem

TTB hastaneleri ele geçirdi! Hastaları kapıdan geri çevirdiler

Türk Tabipleri Birliği’nin TBMM'deki düzenlemenin geri çekilmesi nedeniyle doktorlar bugün grev yapıyor. İstanbul Zeynep Kamil Kadın Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nden yansıyan görüntülerde hastaneye tedavi olmak için gelen hastaların içeri alınmadığı görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 10:59:00 - 2021-12-15 11:00:29

 yeniakit.com.tr 

TBMM Genel Kurulu’nda sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren maddelerin yeniden görüşülmek üzere kanun teklifinden çıkarılmasına tepki gösteren Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve etkisi altındaki bazı hekimler, bugün ülke genelinde bir günlük iş bırakma eylemi yapacak.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), bugün uyarı grevine gidileceğini, acil servisler dışında hekimlerin sağlık hizmeti sunmayacağını duyurdu.

Hamile kadını tedavi etmediler

Vatandaşın tedavi olma hakkının elinden alındığı skandal karar sonrası bugün hastanelere tedavi olmak için giden vatandaşlar içeri alınmadı.

İstanbul Zeynep Kamil Kadın Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nin girişinden yansıyan görüntülerde vatandaşların içeri alınmadığı görüldü.  Hamile eşi ile birlikte hastaneye gelen bir vatandaş duruma tepki göstererek yetkililerle tartıştı.

Hastane önünde eylem!

Öte yandan hastane bahçesinde eylem yapıldı. Görevleri olduğu halde hastalarla ilgilenmek yerine greve giden doktorlara bazı vatandaşlar da tepki gösterdi. Hastanede yatan hastaların rahatsız olup olmayacağını umursamayan eylemciler protestolarını sürdürdü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Nur

Allah işinizi rast getirmesin ayağınıza dolansın bu yaptığınız terör yapıyorsunuz sağlık üzerinden
  • Yanıtla

MUSTAFA

ALLAH sizi bildiği gibi yapsın...
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay