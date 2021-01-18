TTB bu kez de Rusları çileden çıkardı

Türkiye ile Rusya arasında, Sputnik V aşısının ortak üretimi konusunda çalışmalar devam ederken, Rusya Büyükelçisi Aleksey Erkhov, Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya bir mektup göndererek TTB’nin makalelerinde Rus aşısının yer almamasını şaşkınlıkla karşıladığını kaydetti.

Nasıl yapıldı?

Erkhov, mektubunda, TTB web sitesinde yayınlanan “Aşılar Tüm Canlıların Ortak Değeridir” başlıklı makaleyi ilgi ve merak ile incelediğini ve başlıktaki teze katıldığını vurguladı. Erkhov, “Okuduğum değerlendirmenizde, genel olarak “SPUTNİK V” olarak bilinen Gamaleya Merkezince geliştirilerek dünyada ilk milli tescil işlemini görmüş “Gam-KOVİD-Vak” aşısının yer almadığı hususu açıkçası şaşkınlık yaratmıştır. Böyle bir derleme hangi listeler ve reytingler esas alınarak yapıldığı muallakta kalmıştır” ifadesini kullandı. Mektubunda, Sputnik V aşısının avantajları ve güvenilirliğine ilişkin de bilgi sunan Erkhov, şu cümleleri kaleme aldı:

Etkinliği yüzde 90

“Makalede anılan diğer ürünlerde olduğu gibi “Sputnik V”nin etkinliği de yüzde 90’ın üzerinde olup, Rus aşısı koronavirüs hastalığının ağır vakalarına karşı aynı şekilde tam bir koruma sağlamaktadır.” 13 Ocak itibari ile 1,5 milyondan fazla kişinin “Sputnik V” aşısı olduğunu, aşının Rusya ile beraber Beyaz Rusya, Sırbistan, Arjantin, Bolivya, Cezayir ve Filistin’de tescil edildiğini, AB nezdinde tescil sürecinin başlatıldığını, Ocak ayı içerisinde 9 ülkede daha sertifikasyonun tamamlanmasının öngörüldüğünü belirten Erkhov, Aralık ayında da DSÖ nezdinde tescil başvurusunun yapıldığını anımsattı. Erkhov, “Tüm bu sıralanan hususlar, “Sputnik V”nin dünyadaki uzmanlar tarafından kabul ve takdir edildiğini teyit eder. Siyasi konjonktürün ve ticari kıstasların vatandaşların sağlık menfaatlerinin korunmasının üstünde tutulmamalıdır” ifadelerini kullandı.