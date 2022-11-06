TTB Başkanı PKK kanalında dillendirdi! HDP Taksim'de "Kimyasal silah" provokasyonuna soyundu

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TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın "TSK kimyasal silah kullanıyor" iftirasını sokaklarda taşkınlık aracı olarak kullanan 121 PKK sevici HDP'li gözaltına alındı.

HDP ile Birleşik Mücadele Güçleri adı verilen grup, İstanbul Taksim'de, şanlı Türk ordusuna "Kimyasal silah kullanıyorlar." iftirası atmak için buluştu.

PKK sevicilerin eylemine, HDP Milletvekilleri; Musa Piroğlu, Ayşe Acar Başaran, Oya Ersoy, Gülistan Koçyiğit ve Tayyip Temel, ile Sezai Temelli de destek verdi.

Emniyet güçlerinin geçit vermediği provokasyonda 121 HDP'li gözaltına alındı.

İstanbul Valiliği yaşanan provokasyona ilişkin şu açıklamayı yaptı:

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından PKK/KCK Terör Örgütü mensuplarına yönelik operasyonlara karşı HDP tarafından, Beyoğlu ilçemizde 'izinsiz toplanma ve yürüyüş' çağrıları üzerine Beyoğlu Kaymakamlığı'nca 'kanuna aykırı toplanma ve yürüyüşün yasaklanmasına' karar verilmiştir. Kaymakamlıkça alınan karara riayet etmeyen; İstiklal Caddesi, Tünel Meydan ve ara sokaklarda toplanarak izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 121 şahıs, güvenlik görevlilerimizce yakalanmıştır.