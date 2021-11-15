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Aktüel TTAKE 11 yıldır görev başında
Aktüel

TTAKE 11 yıldır görev başında

11 yıl önce kurulan Türk Telekom Arama Kurtarma Ekibi (TTAKE) önemli çalışmalara imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 16:30:00 -
TTAKE 11 yıldır görev başında

Ekip, bugüne kadar çok sayıda insanın hayatına dokundu.

AFAD acil uygulaması kullanımda

Türk Telekom çalışanlarınca kurulan TTAKE, merkez ve 11 bölge destek ekibiyle öne çıkıyor. Toplam 175 üyeye sahip olup Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) akredite durumda faaliyet gösteriyor. İçişleri Bakanlığı bünyesinde geliştirilen ve afet anlarında kullanılması hedeflenen ‘AFAD ACİL’ uygulaması da Düzce Depremi’nin yıl dönümü olan 12 Kasım 2021 itibarıyla kullanıma açıldı. Gönüllü olarak TTAKE’ye katılan üyeler, diğer sivil savunma ekipleriyle sürekli bilgi paylaşımında bulunuyor ve ilgili konularda güncel eğitimleri takip ediyorlar. Destek ekipleri, bölgeye uygun eğitimlerle kendi alanlarında uzmanlaşıyorlar. Hızla toplanıp olay yerine intikal edebilen reflekslere sahip TTAKE üyeleri, geçen yaz Antalya Manavgat’ta çıkan orman yangınında toplam 17 çağrı aldılar ve 35 kişinin afet bölgesinden tahliye edilmesine yardımcı oldular.

Depremlerden sellere

TTAKE, 11 yıldır, doğal afet durumlarında ve toplumsal olaylarda görev başındaydı. Arama ve kurtarma ekibi, hem deprem hem de sel felâketlerinin ardından devreye girdi. TTAKE’de her ekip üyesinin ‘İlk Yardım’ ve ‘Depremde Arama Kurtarma’ eğitimlerini alması zorunlu. Ayrıca destek ekip üyeleri, bölgelerin coğrafi özelliklerine göre Türk Telekom Akademi tarafından kendilerine atanan eğitimlere katılıyorlar. Ekip üyelerinin verdiği eğitimler de kuruma büyük bir güç ve motivasyon sağlıyor. TTAKE, sosyal sorumluluk yaklaşımı kapsamında hayata geçirilen Türk Telekom Okulları’nda öğrenim gören bin öğrenciye ‘Deprem Öncesi, Anı ve Sonrası’ konulu seminerler verdi. Bunun yanında 200 anaokulu ve kreş öğrencisi için eğitimler düzenledi.

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