TT Ventures’ın girişim hızlandırma programı PİLOT’a başvuru dönemi açıldı

Programın yeni dönemine kabul edilecek girişimler, 50 bin dolar yatırım ve 100 bin TL nakit desteği almaya hak kazanacaklar. Ayrıca ABD programına katılacaklar.

Çalışmalar sürüyor

TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, PİLOT’la yenilikçi iş fikirlerini dünyaya kazandırdıklarını; girişimleri dünyaya açan bir köprü olma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Özhan, şunları ifade etti:

“Hedefimiz, ilk günden bu yana girişim ekosistemini güçlendirmek ve girişimlerle iş birliği yaparak onların büyümelerine katkı sağlamak. 2013’ten bu yana PİLOT’la Türkiye’nin teknoloji alanında elde ettikleri başarıları uluslararası arenada da gösterecek unicorn’lar ortaya çıkarma amacıyla erken aşama teknoloji girişimlerini destekliyoruz. TT Ventures’la girişimlere yatırımlarımızı sürdürürken ‘TT Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’yla da PİLOT mezunları dahil olmak üzere ileri aşama girişimlere yatırım yapıyoruz. Diğer yandan Eminönü’nde bulunan Santral binamızda girişimlere ofis ortamı sağlarken, ana destekçisi olduğumuz Atatürk Kültür Merkezi’nde de çalışma alanı olarak kullanılacak Girişimcilik Merkezi’mizin hazırlıklarını yapıyoruz. Bu yıl 11’inci dönem başvurularını açtığımız PİLOT programımız için girişimcileri heyecanla bekliyoruz.”