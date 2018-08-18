TT ve Vestel’den yerli atak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağırısı sonrası Türk Telekom ile Vestel bir araya geldi.18 Ağustos 2018 Cumartesi 10:39
Türk Telekom ile Vestel, yerli ürünlerin kullanılmasını teşvik amacıyla yıl sonunda çıkarmayı planladıkları Vestelcell ürününe yönelik işbirliği anlaşması imzaladı.
TürkTelekom ile Vestel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Amerikan elektronik ürünleri yerine yerli ürünleri kullanma çağrısının ardından işbirliğine giderek “Vestelcell” ürününü geliştirdi.
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