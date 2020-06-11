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Spor

TSYD, kapılarını üyelerine açıyor

Korona virüs salgını nedeniyle bir süre kapatılan Türkiye Spor Yazarları Tesisler’inde bulunan yüzme havuzu, gerekli önlemlerin alınmasının ardından faaliyetlerine başlamaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 11:10:42 -
TSYD, kapılarını üyelerine açıyor

Korona virüs salgını nedeniyle bir süre kapatılan Türkiye Spor Yazarları Tesisler’inde bulunan yüzme havuzu, gerekli önlemlerin alınmasının ardından faaliyetlerine başlamaya hazırlanıyor.


Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin (TSYD) Levent’te bulunan tesisleri, üyelerini ağırlamaya hazırlanıyor. Korona virüs salgını nedeniyle bir süredir faaliyetlerine ara veren tesislerde bulunan yüzme havuzu, 15 Haziran Pazartesi günü tekrar açılıyor. Üyelerin girişte ateşlerinin ölçüleceği tesiste her yer dezenfekte edilirken; misafirler sosyal mesafeyi koruyarak güneşlenecek.



TSYD’nin, yeni dönemde aldığı tedbirler şu şekilde:



1- Havuz ve çevresi sürekli dezenfekte edilecektir.


2- Girişte misafirlerin atesi ölçülecektir.


3- Yüzme ve güneşlenme dışında maske kullanılması mecburidir.


4- Şezlonglar sosyal mesafe dikkate alınarak yerleştirilmiştir.


5- Mecbur kalmadıkça soyunma odaları kullanılmamalıdır.


6- Üyelerimizin havuza çantayla gelmeleri, kıyafetlerini dış kabinlerde değiştirmeleri tavsiye edilir.


7- Soyunma odalarındaki duşlar kapalı olacak. Misafirlerimiz havuz etrafındaki duşları kullanabilirler.


8- Büfeden içecek servisi kağıt bardakla yapılacaktır.


9- Havuza belirli sayıda kisi alınacak, limit dolduğu taktirde girişe kesinlikle izin verilmeyecektir.

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