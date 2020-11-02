Tsunami deprem sigortası kapsamında mı?

İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. İzmir depremi tüm Türkiye’yi bir kez daha kenetledi. Deprem nedeniyle binaların altında kalan vatandaşları kurtarmak için ekipler canla başla çalışmaya devam ederken, depremin medana getirdiği yaralar da sarılmaya çalışılıyor. Depremin hemen ardından Seferihisar’da yaşanan tsunami, başta konutlar olmak üzere işyerlerinde, araçlarda, teknelerde ciddi zarara neden oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri hasar görün binaların tespiti konusunda çalışmalar yaparken, tsunami nedeniyle zarar gören vatandaşlar ‘tsunami sigorta kapsamında mı?’, ‘zorunlu deprem sigortası tsunami hasarını karşılar mı? Kasko sigortası deprem ve tsunami zararını karşılar mı?’ Soruları sorulmakta.

İzmir depremi sonrası Türkiye’de ilk kez tsunami yaşandı. İzmir’de yaşanan deprem ve tsunami sadece Türkiye sigorta pazarını etkilemeyecek, dünya reasürans pazarını da etkileyecek. Çünkü oluşan hasarın bir kısmı yurtdışındaki reasürans şirketleri tarafından karşılanacak. Sigortacılar, dünya reasürans pazarının taşın altına elini koyacağı bir hasarla karşı karşıya olduklarına değiniyor.

Tsunami zararları sigortadan karşılanacak mı?

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, tsunamiden zarar görenlerin zararlarını sigorta tarafından karşılanıp karşılanmayacağına ilişikin önemli bir yazıyı kaleme aldı. İşte Noyan Doğan’ın tsunami zararının sigorta tarafından karşılacak mı? Sorusuna verdiği cevap: “İzmir'de meydana gelen deprem ve hemen arından yaşanan tsunamide en çok merak edilen konuların başında tsunaminin, sigorta kapsamında olup olmadığı geliyor. Aracından konutuna, işyerinden tekneye kadar deprem teminatı olan tüm sigortalılar, tsunaminin neden olduğu zararı sigortadan alacaklar. Zorunlu deprem sigortası olup da tsunamide konutları zarar görenler de DASK’tan zararlarını alacaklar. Çünkü zorunlu deprem sigortası kapsamında; depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararlar karşılanıyor. Aynı şekilde konut paket poliçelerinin, kasko poliçesinin ve işyeri paket poliçelerinin içinde deprem ve tsunami teminatı bulunuyor. Hatta poliçede bu teminat, ‘deprem, yanardağ, tsunami’ diye geçiyor. Özetle; sigortası olanlar için tsunami sigorta kapsamında. Yine de depremde ve tsunamide aracı, konutu, işyeri zarar görenler poliçelerini kontrol etsinler. Hemen belirteyim, trafik sigortası deprem ve tsunami zararını karşılamaz, sigortadan tazminat alabilmek için kasko sigortası gerekiyor.

Tekneler de araçlardaki kasko sigortası gibi gövde sigortası ile sigortalanıyor. Sigorta teminatı, deniz risklerini, teknedeki makine ve aygıtları kapsıyor. Deprem, tsunami, yangın gibi riskler ise ek teminat ile alınıyor. Öğrendiğime göre de birçok teknede paket poliçe bulunduğundan deprem ve depremin neden olduğu tsunami de sigortanın kapsamı içinde. Tsunamide teknesi zarar görenlere tavsiyem, deprem teminatı olup olmadığı konusunda poliçelerini kontrol etmeleri.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “6 binada arama kurtarma çalışması devam ediyor. Tsunamiden zarar gören esnafa kısmi ödemeler başlatıldı.” dedi.