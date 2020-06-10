TSSF Başkanı Şahin Özen: "İlk yarışlar denizde yapılabilir"

ANKARA (AA) - SİNEM ER - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Şahin Özen, milli sporcuların antrenmanlarına başladığını ve ilk yarışların denizde yapılabileceğini söyledi.

Şahin Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında normalleşme sürecinin başlamasının ardından, alınan sıkı tedbirlerle kontrollü ve kademeli şekilde çalışmalara başlandığını belirtti.

Su altı topluluğu sporcularının havuz ve denizdeki yarışmaları iple çektiğini dile getiren Özen, "1 Haziran'dan itibaren diğer spor federasyonları gibi federasyonumuz da çalışmalarına başladı. Tüm çalışmalarımız, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve ilgili kuruluşların hazırladığı tedbirler, hijyen kuralları çerçevesinde yürütülüyor. İnsan sağlığı her şeyden önce gelir." dedi.

Normalleşme ile birlikte havuzların açıldığını ve antrenmanların başladığını aktaran Özen, şunları kaydetti:



"Federasyonumuzun çatısı altında sualtı hokeyi, sualtı ragbisi, serbest dalış, donanımla dalış, paletli yüzme, can kurtarma, sualtı görüntüleme, zıpkınla balık avı ve su kayağı branşları bulunuyor. Su altı topluluğu üyelerimiz, uzun bir aradan sonra havuz ve deniz sporlarına kademeli de olsa başlamanın heyecanını yaşıyor. Farklı branşlarımızdaki takımlarımız, milli sporcularımız çalışmalarına başladı. Tabii bakanlığımızın belirlediği havuz kurallarına göre antrenmanlar yapılıyor. Kulvar sayıları, havuzdaki sporcu sayıları gibi ciddi kurallar, malzemelerin hijyenik olarak kullanılması gibi detaylar mevcut. Bunları mutlaka uyguluyoruz."





-"Yarışmaların denizde yapılabilmesi için çalışmalar sürüyor"





İlk yarışların denizde yapılabileceğini kaydeden Özen, "Şu an için havuz branşlarında bir yarışma takvimi belirlemedik. Zıpkınla balık avı, serbest dalış, sualtı görüntüleme gibi deniz branşı yarışmalarının yapılabilmesi için gerekli istişareler ve çalışmalarımız devam ediyor. Son 2 aydır online eğitimler yaparak, ilgili kurullarımız, merkezlerimizle toplantılar gerçekleştirerek, salgın sonrası dönem için hazırlıklarımızı yapmıştık." şeklinde konuştu.

Turizm mevsiminin açılması ile cankurtaran merkezleri faaliyetlerinin önem kazandığını anlatan Özen "Havuzlarda ve denizlerde hayati bir görev üstleniyorlar. Can kurtarma eğitmen sınavlarımızı da ay sonunda yapacağız. Yine turizm sektörünün önemli ayaklarından olduğunu düşündüğümüz dalış merkezlerimiz hizmet vermeye başladı. Hizmetin her aşamasında, malzeme kullanımından hijyen kurallarına kadar, harfiyen uyarak faaliyetlerini sürdürüyorlar." ifadelerini kullandı.



