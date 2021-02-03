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Ekonomi TSPB ve TİM’den “kur riski’ paneli
Ekonomi

TSPB ve TİM’den “kur riski’ paneli

Türkiye ihracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ve üyelerinin iş birliğiyle 2019 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen “İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi” paneli, bu yıl salgın koşulları nedeniyle, 4 Şubat’ta çevrim içi düzenlenecek.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 10:27:00 -
TSPB ve TİM’den “kur riski’ paneli

TİM Başkanı İsmail Gülle ve TSPB Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan’ın açılış konuşmalarını yapacağı çevrim içi panel üç oturumlu olarak gerçekleşecek. Moderatörlüğünü Borsa İstanbul İş Geliştirme Direktörü Kerem Aksoy’un yapacağı “Vadeli İşlemler ile Kur Riskinin Yönetimi” oturumunda, Yatırım Finansman Menkul Değerler AŞ Türev Ürünler Müdürü Dr. Nuri Sevgen, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Taylan, Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ Türev İşlemler Müdürü Çağan Atlan konuşmacı olacak. Panelin ikinci oturumunda PWC Türkiye Denetim Hizmetleri Direktörü Aslı Gedik, “Kur Riskinden Korunmanın Mali Tablolarda Gösterimi” başlıklı bir sunum yapacak. Son oturumda ise İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, “Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Güncel Gelişmeler” başlıklı sunumunu gerçekleştirecek. Yayın aynı zamanda Türkiye İhracatçılar Birliği ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin “YouTube” adreslerinden de canlı yayınlanacak.

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