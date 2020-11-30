  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi TŞOF Genel Başkanvekili Sarı'dan sürücülere "kış lastiği takma zorunluluğu" uyarısı:
Ekonomi

TŞOF Genel Başkanvekili Sarı'dan sürücülere "kış lastiği takma zorunluluğu" uyarısı:

"Kış lastiği takmayan araç sahiplerine uygulanan ceza bu yıl 776 lira olarak belirlenmiştir"

Yeniakit Publisher
2020-11-30 14:38:07 -
TŞOF Genel Başkanvekili Sarı'dan sürücülere "kış lastiği takma zorunluluğu" uyarısı:

MERSİN (AA) - Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanvekili Veysel Sarı, "ticari araçlara kış lastiği takma zorunluluğu" uygulamasının yarın başlayacağını hatırlatarak, "Kış lastiği takmayan araç sahiplerine uygulanan ceza bu yıl 776 lira olarak belirlenmiştir." ifadesini kullandı.

Mersin Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı da olan Sarı, yazılı açıklamasında, uygulamaya ilişkin uyarılarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemesi gereği şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara kış lastiği takılması uygulamasının yarın başlayacağını ifade eden Sarı, şunları kaydetti:

"Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayıp, 1 Nisan 2020'de sona erecektir. Bu tarihler arasında kış lastiği takmayan araç sahiplerine uygulanan ceza bu yıl 776 lira olarak belirlenmiştir. Tedbirsiz, yola çıkan araçlar şehirler arası yollarda çok sıkı denetlenecek ve kış şartlarına uygun lastik takmayan araçların yola devam etmelerine de izin verilmeyecektir. Yine bir başka uygulama da 7 derecenin altında, buzlanma olmayan güney ve ege illerine yöneliktir. Bu bölgelerde ise kış lastiği kullanılmasına valiliklerin karar verecek olmasına karşın şehirlerarası çalışmak zorunda kalacak meslektaşlarımızın her ihtimale karşı tedbirli olmalarını öneriyorum."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Burhan Kuzu cinayete mi kurban gitti? Oğlu 'yakından takip ettik' deyip açıkladı
Siyaset

Burhan Kuzu cinayete mi kurban gitti? Oğlu 'yakından takip ettik' deyip açıkladı

AK Parti eski İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu’nun koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi bazı komplo teorisyenlerine malzeme çıkardı. B..
Savaş gemileri meydana çıktı! 5 ülke Türkiye'ye karşı birleşti
Dünya

Savaş gemileri meydana çıktı! 5 ülke Türkiye'ye karşı birleşti

Mısır, GKRY, BAE, Yunanistan ve Fransa Mısır açıklarında 6 Aralık'a kadar sürecek tatbikata resmen başladı.
Trump'tan Biden açıklaması: Bu olamaz
Dünya

Trump'tan Biden açıklaması: Bu olamaz

ABD Başkanı Donald Trump, "Joe Biden 80 milyon oy almış olamaz, buna inanmıyorum." ifadelerini kullandı.

Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay