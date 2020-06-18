TŞOF Başkanı Apaydın’dan İBB Başkanı İmamoğlu’nun açıklamalarına ilişkin değerlendirme

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 5 bin taksi kiralayacaklarına yönelik açıklamasını değerlendiren Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “İstanbul Büyükşehir Belediyesinin konuyu taksici esnafının temsilcileri ile istişare ederek ve yasal çerçeve içerisinde çözüm aramasının daha uygun olacağını düşünmekteyiz” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 5 bin taksi kiralayacaklarına yönelik açıklamasını değerlendiren TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Apaydın, “Mevcut taksi sayısına ilaveten 5 bin taksinin kiralama yöntemiyle çalıştırılacağı ve taksi sahibinin Büyükşehir Belediyesi olacağı yönündeki açıklama taksici esnafımızda infial oluşturmuştur. Yasal düzenlemelere göre şehir içinde bir noktadan diğer bir noktaya yapılacak özel yolcu taşıma işlemi, ancak taksimetre takılı bulunan taksi ile yapılmaktadır. Taksi ile yapılan yolcu taşımacılığı ise esnaf statüsündeki bireysel taşımacılar tarafından yapılmakta. Bu durum 10553 sayılı Ticari Plakaların Verilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu kararda açıkça düzenlenmiştir. Sözkonusu Bakanlar Kurulu kararı, şoför esnafının korunması ve korsan taşımacılığın önlenmesi amacıyla çıkarılmıştır. Karara göre ticari plaka verilebilmesi için taksi, dolmuş ve minibüslerde şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu ve sürekli olarak icra ettiğini beyan etmiş ve ilgili meslek odasına, ilgili meslek odasının bulunmadığı yerlerde ise şoförler odasına üye olmak şartı aranmakta olup, yine taksi, dolmuş ve minibüs sahipleri, bu plakaları ancak aynı şartlara haiz kişilere devredebilir. Buna göre tüzel kişiliklerin böyle bir faaliyette bulunmaları mevzuat açısından mümkün bulunmamaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin konuyu taksici esnafının temsilcileri ile istişare ederek ve yasal çerçeve içerisinde çözüm aramasının daha uygun olacağını düşünmekteyiz” ifadelerini kullandı.

“Plaka vermenin usul ve esasları vardır”

TŞOF Yönetim Kurulu üyesi ve İstanbul Bahçelievler Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Halit Yılmaz ise, “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kiralık taksi açıklaması kabul edilemez, çünkü plaka verilmenin usul ve esasları vardır. Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbul’da bulunan motorize esnaf odalarına hiçbir bilgilendirme ve görüş almadan böyle bir çalışma yaptıklarını açıkladılar. Oysaki Plaka Verilme Usul ve Esasları Yönetmenliği bizlerin bildiği gibi kendileri de Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü internet sitesinde yayınlamışlardır. Adı geçen yönetmenlikte şartlar bellidir. 5393 sayılı ve 5216 sayılı yasalarda 86/10553 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile çelişmeyen kanun maddeleri uygulanır hükmü vardır. Yani, sadece gerçek kişilerin katılabileceği ve piyasadaki plaka değerinin yüzde 80 üzerinden ihale yapılır. İhale yapılabilmesi için de ihale ve usul şartlarının tamamlanması gerekmektedir” dedi.

Kendilerinin de kaliteli hizmetten yana olduklarını ifade eden Yılmaz, “Sayın Başkan ‘Biz kiralama modeli getireceğiz’ diyor ve ardından taksinin sahibi İBB olacak diyor ve ‘bu modeller İBB’nin kontrolünde olacak’, ‘elbiseler tek tip olacak’, ‘elektronik sistem getireceğiz’ demekte. Sayın Başkan’ın bahsettiği kaliteli hizmeti, oda başkanlarımız ve taksici esnaflarımız uzun süreden beri istiyoruz. Kalite, sadece tek tip giyimle olmaz. Bununla birlikte her konuda eğitim verilmesi gerektiğinin bilinmesi gerekir. İBB’den bir yazılım istedik ama hala cep telefonlarına yüklenecek bir yazılım yapılmadı. Bunun suçlusu esnaf olamaz. İstanbul halkına yakışır bir taksici profili olmasına her zaman katkıda bulunuruz. Şu anda taksi, servis ve minibüslerin kontrolü İBB’de ve en küçük bir şikayet halinde veya noksan bir evraktan dolayı TUDES Yönetmenliğ’nden dolayı taksilerimiz, minibüslerimiz, servis araçlarımız trafikten men edilmiyor mu? Hata yapan şoförün siciline işlenmiyor mu? Puanları dolduğunda araçta çalışamaz hale getirilmiyor mu? 2918 Karayolları Trafik Kanunu’ndan daha ağır cezalarla yönetilmiyor muyuz?” ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı İmamoğlu’nun sürekli istişareden bahsettiğini kaydeden Yılmaz, “Sayın Başkan bu konuda taksici esnafının görüşünü hiç almamıştır. Ayrıca bu konu sadece taksicileri değil minibüs, otobüs servis araçları dahil tüm toplu ulaşım araçlarını ilgilendiren çok önemli bir konudur. Covid-19 ile mücadelenin devam ettiği, normalleşmeye çalışılan bir ortamda, 3 aydır sıfıra inen, halen yüzde 30 kapasitede yolcu taşınan bir ortamda bu konunun hiç tartışmadan gündeme getirilmesi manidardır. Ayrıca UKOME’nin görevleri arasında ’taksi sayılarını belirlemek’ net olarak yazmaktadır. Her türlü taşımacılık hizmetleri, toplu taşıma konuları tamamen UKOME’nin yetkisinde olup, parasal konular tarifeler varsa bunlar Büyükşehir Belediye Meclisinin yetkisindedir. İstanbul’da taksi sayısı yetersiz ise tahditli plaka verilmek şartı ile ihale usul ve esasları yerine getirilerek yapılabilir. ‘Kiralık taksi’ demek taksici esnafının tahditli plakasını yok etmektir. Değil 5 bin tane, 100 tane bile yapılsa müktesep hak olan tahditli plakalarımızın yok sayılması anlamına gelir. Esnaf kardeşlerimizin 30- 40 yıllık emeklerini yok etmektir. Hiçbir esnaf arkadaşım bu plakaları bedava almadı. Hepsi ihale yoluyla bedel ödeyerek aldılar” dedi.