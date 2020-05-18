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TŞOF Başkanı Apaydın’dan “19 Mayıs” mesajı

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “Bu ülkenin gençleri ve onların yetiştireceği yeni nesiller, Cumhuriyetimizin en büyük koruyucuları ve sahipleridir.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 10:19:34 -
TŞOF Başkanı Apaydın’dan “19 Mayıs” mesajı

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “Bu ülkenin gençleri ve onların yetiştireceği yeni nesiller, Cumhuriyetimizin en büyük koruyucuları ve sahipleridir. Gençlerimizin bu mirası en iyi şekilde koruyup sahip çıkacağına canı gönülden inanıyoruz” dedi.


TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Apaydın, mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Atamızın Samsun’a çıkmasıyla Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcı olarak kabul edilen 19 Mayıs 1919’un Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize verilen kıymetin göstergesidir. Gazi Mustafa Kemal önderliğindeki aziz milletimizin bundan 101 yıl önce başlattığı büyük Kurtuluş Mücadelesi zaferle ve Cumhuriyetle taçlanarak milletimizin kaderini değiştirmiştir. Bu ülkenin gençleri ve onların yetiştireceği yeni nesiller, Cumhuriyetimizin en büyük koruyucuları ve sahipleridir. Gençlerimizin bu mirası en iyi şekilde koruyup sahip çıkacağına canı gönülden inanıyoruz. Tüm şoförler ve otomobilciler camiası adına tarihin gidişatına yön veren bu anlamlı günde gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız için mücadele eden tüm kahramanları bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyorum.”

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