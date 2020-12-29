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Ekonomi TŞOF Başkanı Apaydın 2020'nin şoför esnafı için zor bir yıl olduğunu bildirdi:
Ekonomi

TŞOF Başkanı Apaydın 2020'nin şoför esnafı için zor bir yıl olduğunu bildirdi:

"Başta okul servis araçları olmak üzere, taksici, dolmuşçu, otobüsçü, servisçi, kamyoncu ve nakliyeci esnafımız çok zor bir yılı geride bıraktı"

Yeniakit Publisher
2020-12-29 10:54:52 -
TŞOF Başkanı Apaydın 2020'nin şoför esnafı için zor bir yıl olduğunu bildirdi:

ANKARA (AA) - Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, 2020'nin şoför esnafı için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde geçen zor bir yıl olduğunu belirterek, yeni yılda yaraların sarılmasını umut ettiklerini bildirdi.

Apaydın, yazılı açıklamasında, 2020'de yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini ve yeni yıldan beklentilerini paylaştı.

Bu yılın Türkiye ve tüm dünya için küresel salgının gölgesinde geçtiğine dikkati çeken Apaydın, şunları kaydetti:

"Mart ayında ülkemizde görülmeye başlanan vakaların ardından hayat neredeyse durdu. Salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler ise en çok şoför esnafımızı etkiledi. Başta okul servis araçları olmak üzere, taksici, dolmuşçu, otobüsçü, halk otobüsçü, servisçi, kamyoncu ve nakliyeci esnafımız çok zor bir yılı geride bıraktı."

Apaydın, 2021'in şoför esnafının yaralarının sarıldığı bir yıl olması dileğinde bulunarak, "Yeniden eski bereketli kazançların elde edileceği günler temenni ediyorum. Tüm camiamıza ve onların değerli ailelerine sağlıklı, huzurlu ve hayırlı bir yıl diliyorum." ifadesini kullandı.

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