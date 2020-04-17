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Aktüel

TSO Başkanının acı günü

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Ali Sami Acar’ın babası Emin Acar hayatını kaybetti.

2020-04-17 21:13:26 -
TSO Başkanının acı günü

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Ali Sami Acar’ın babası Emin Acar hayatını kaybetti.


Safranbolu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Acar’ın babası Emin Acar için Safranbolu Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazı kılındı.


Acar, İncekaaya köyü mezarlığında defnedildi.


69 yaşında vefat eden Emin Acar’ın cenazesi, sosyal mesafe kuralına uygun olarak kılınarak son yolculuğuna uğurlandı.

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