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TSO Başkanı Mescier’den Kadir Gecesi mesajı

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, Kadir Gecesi dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 17:18:37 -
TSO Başkanı Mescier’den Kadir Gecesi mesajı

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, Kadir Gecesi dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.


Başkanı Mescier, mesajda, şunları kaydetti:


"Mübarek ramazan ayının sonuna yaklaştığımız şu günlerde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni idrak etmenin coşku ve heyecanını yaşıyoruz. Bugün birlikte ellerimizi semaya açtığımızda tüm dualarımız insanlığın huzuru, sağlık ve sıhhati, sıkıntıların son bulması, salgın nedeniyle geçirdiğimiz zor günlerin bitmesi, devletimizin selameti, güven, kardeşlik ve sevginin hakim olduğu günler görebilmek için olsun. Bu duygu ve düşüncelerle başta aziz milletimiz ve İslam alemi olmak üzere tüm insanlığın Kadir Gecesi’ni tebrik ediyor; bu gecenin barış, huzur ve hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum."

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