TSMC’den Intel’e sert mesaj: Sadece para dökerek rekabet edilemez

Dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi TSMC’nin CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı C.C. Wei, Intel Foundry’nin son dönemdeki agresif büyüme planlarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Wei, Intel’in üretim tarafında kaydettiği ilerlemeyi kabul etmekle birlikte, ileri seviye çip üretiminin yalnızca büyük sermaye yatırımlarıyla mümkün olmadığını ifade etti.

Wei, “Bu sektör yalnızca para harcayarak kazanılamaz. Başarı, üretim hatlarının olgunluğu, süreç sertifikasyonları ve sürdürülebilir kapasiteyle ilgilidir.” diyerek mesajını net biçimde verdi.

TSMC’DEN TAM GÜVEN MESAJI

TSMC’nin CEO’su, artan rekabetten endişe duymadıklarını, aksine şirketin onlarca yıldır zorlu rekabet ortamında büyüyerek bu konuma geldiğini söyledi.

Wei, TSMC’nin güçlü müşteri portföyü ve üretim kabiliyetiyle özellikle yapay zeka ve yüksek performanslı hesaplama (HPC) odaklı pazarda konumunu daha da güçlendirdiğini belirtti.

Şirket, özellikle Nvidia, Apple, AMD ve Qualcomm gibi devlerin gelişmiş üretim süreçlerinde ana tedarikçi konumunda bulunuyor. Ancak sektördeki büyüyen talep ve sınırlı üretim kapasitesi, Samsung ve Intel Foundry gibi rakiplerin yeniden sahneye çıkmasını sağladı.

INTEL 18A VE 14A SÜREÇLERİYLE ATAKTA

Intel Foundry, son dönemde 18A ve 14A üretim süreçleriyle dikkat çekiyor.

Yeni nesil Panther Lake platformuyla birlikte Intel, TSMC’ye doğrudan rakip olabilecek kadar iddialı bir üretim mimarisi üzerinde çalışıyor.

Apple, Nvidia, AMD ve Qualcomm gibi büyük markaların bu teknolojilere ilgi gösterdiği biliniyor.

Ancak bu ilgilerin henüz kesin siparişe dönüşmediği ve Intel’in üretim güvenilirliğini kanıtlaması gerektiği vurgulanıyor.

Wei’ye göre, “Yalnızca fabrika kurmak veya milyarlarca dolar harcamak yetmez. Gerçek rekabet, teknolojik tutarlılık, üretim verimliliği ve müşteri güveniyle olur.”

ABD VE DEV YATIRIMLAR DA GÜNDEMDE

ABD yönetiminin yarı iletken bağımsızlığı hedefiyle sağladığı 8,9 milyar dolarlık teşvik programı, Intel’in yatırımlarını desteklerken; Nvidia’nın 5 milyar dolar, Softbank’ın ise 2 milyar dolar tutarında yatırım taahhüdünde bulunması sektörde rekabeti iyice kızıştırdı.

Ancak Wei’ye göre bu fonlar, TSMC gibi onlarca yıldır gelişmiş süreçlerde deneyim kazanan şirketlerin üstünlüğünü kısa vadede sarsamayacak.

SONUÇ: “TECRÜBE VE GÜVEN, PARADAN DAHA DEĞERLİ”

C.C. Wei’nin açıklamaları, TSMC’nin küresel döküm pazarındaki liderliğine ve üretim tecrübesine olan güvenini bir kez daha ortaya koydu.

Şirket, hem ileri litografi teknolojilerinde hem de yapay zeka odaklı yonga üretiminde Intel’in milyarlarca dolarlık yatırımlarına rağmen teknik üstünlüğünü koruyacağını savunuyor.

Wei’nin sözleriyle:

“Bu sektör sadece para değil, tutarlılık, mühendislik ve güven ister. Biz bunları inşa ettik.”