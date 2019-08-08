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TSK'ye 22 yeni modüler üs bölgesi için sözleşme imzalandı

08 Ağustos 2019 Perşembe 14:56
TSK'ye 22 yeni modüler üs bölgesi için sözleşme imzalandı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile ASELSAN arasında 22 modüler üs bölgesi yapımı için yeni sözleşme imzalandı.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı için, yerli ve milli imkanlarla geliştirilmekte olan modüler yapıdaki üs bölgeleri, terörle mücadele ve vatan savunmasında kullandığı üst düzey keşif, gözetleme ve silah sistemleriyle Türk ordusuna hizmet ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kullanımına sunulan üs bölgeleri, havan atışlarına karşı güçlendirilmiş yapıda taşınabilir yaşam üniteleri, balistik koruma sistemleri, alarm, emniyet ve ikaz sistemlerinden oluşuyor.

SSB'nin yürüttüğü proje kapsamında 3 üs bölgesi daha öngörülen süre içinde tamamlanarak TSK'ye teslim edildi. Böylece, toplam teslim edilen üs bölgesi sayısı 36 olurken, ASELSAN yükleniciliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında 15 üs bölgesinin de inşası sürdürülüyor.

Gelecek dönemde kurulumu gerçekleştirilecek ilave 22 üs bölgesine ilişkin ek sözleşme de SSB ile ASELSAN arasında imzalandı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, söz konusu gelişmeyi Twitter hesabından duyurdu.


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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 14:56
  1. ASELSAN
  2. modüler üs bölgesi
  3. SSB

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