TSK'ya “Kimyasal silah kullandı” iftirası atan “Doktor(!)” Şebnem Korur Fincancı’dan, bir iftira da Sağlık Bakanlığı’na

TSK'ya uydurma bilgilerle iftira atan “Doktor(!)” Şebnem Korur Fincancı, bir iftirayı da dünyanın gıptayla baktığı Türk sağlık sistemine boca etti. Fincancı, marjinal sol gazete Evrensel’de kaleme aldığı yazısında, sağlık hizmetlerinin AK Parti Hükümeti tarafından çökertildiğini savunarak, yine bildik ideolojik ezberlerini tekrarladı. Fincancı, özetle şu herzeleri yumurtladı:

“Hem sağlık hizmeti alanlar için hem de sağlık hizmeti sunanlar için gelinen durum artık tam bir sağlıksızlık haline dönüştü ve bundan herkes mustarip.

(…) Kendi vatandaşına aylar sonraya randevu veren bir sistem için Cumhurbaşkanı seçimlerde “Türkiye dünyada sağlık merkezi haline gelmiştir” diyor ama hakikat ortada. Biz yalnızca o hakikate işaret ediyoruz.”



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