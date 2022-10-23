TSK’ya iftira vatan hainliğidir

YENİ AKİT ANKARA

TTB Başkanı terör sevici Şebnem Korur Fincancı’nın, TSK’nın PKK’lı hainlere karşı kimyasal silah kullandığı yönündeki iftirasına tepki yağmaya devam ediyor. Fincancı’nın haddini bilmesi gerektiğini belirten Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, şunları ifade etti: “Van’da görev yapan, teröristlerin mazlum halka yaptığı işkenceleri gören birisi olarak devletimizin yanında olduğumu söylemeyi vazife biliyorum. Orada iftar programında bizzat terör saldırısına şahit olduk. Roketatarlar üzerimizde patladı. Bu alçaklara destek çıkmak, devlete karşı çıkmak demektir. Fincancı kendisi terörist olabilir, terörist sevici olabilir ki son derece sicili kabarık. Teröristbaşı ‘Abdullah Öcalan’a özgürlük’ diyebilen birisi. Bu memleketin parasıyla okumuş, Türkiye kimliğini taşıyan bu kadın vatan hainliği yapıyor. Bundan daha iyi vatan hainliği olamaz, kendisini kınıyorum.”

TTB derhal kapatılsın

150 STK’dan oluşan Fikirde Birlik Ve Mücadele Platformu adına açıklama yapan Başkan Kürşat Mican da şunları kaydetti: “Silahlı Kuvvetlerimize teröristlere karşı ‘Kimyasal silah kullandılar’ diyerek iftira atan, bugüne kadar hemen hemen her konuda yaptıkları beyanatlarla ‘Türk’ ismini taşımaya asla layık olmadıklarını ispatlayan Tabipler Birliği derhal kapatılmalıdır.”