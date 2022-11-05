TSK'ya iftira atmıştı! Serbest kalır kalmaz soluğu orada aldı

Aryen Turan, İzmir Barosu Olağan Genel Kurul toplantısı sırasında yaptığı konuşmada, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığını" iddia etmiş, bu sözlere salondaki bazı avukatlar tepki göstermişti. Yaşananlardan sonra İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Turan hakkında inceleme başlatmış ve 11 gün sonra gözaltına alınmıştı. Turan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

"Silahlı terör örgütünün haber sitelerindeki çağrılara uygun olarak söz konusu konuşmayı yaptığını..."

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderilen adli kontrol talebinde, şüphelinin suç tarihinde araştırma raporunda tespit edildiği üzere silahlı terör örgütünün haber sitelerindeki çağrılara uygun olarak söz konusu konuşmayı yaptığının anlaşıldığına yer verildi. Mahkeme, Turan'ın haftanın iki günü ikametine en yakın Jandarma veya Emniyet karakoluna giderek imza atması şartıyla adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi. Ayrıca şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Mahkemenin kararının ardından Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) üyeleri adliye koridorlarında zılgıt eşliğinde alkışlarla slogan attı.

Serbest kalır kalmaz terör örgütü PKK'ya yakın yayın organına koştu

Aryen Turan, serbest kalır kalmaz terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen Mezopotamya Ajansı'na koştu ve röportaj verdi.