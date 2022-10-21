TSK'ya iftira atan TTB Başkanı Fincancı'ya HDPKK'lılar sahip çıktı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, geride kalan gün, terör örgütü PKK'nın kanalında katıldığı canlı yayında, Türk Silahlı Kuvvetlerini 'kimyasal silah' kullanmakla suçlamıştı.

Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda öldürülen 17 teröristi aklamaya çalışan Fincancı, teröristlerin cesetlerini incelediğini söyleyerek, "Daha önce de incelemiştim. Sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan birisi kullanılmış durumda." ifadelerini kullanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, PKK/YPG'nin sözde yayın organına açıklama yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre soruşturma, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından açıldı.

HDPKK'lılar destek verdi

Fincancı hakkında açılan soruşturmanın ardından HDP'den destek de gecikmedi.

HDP'li milletvekilleri Pervin Buldan, Mithat Sancar, Meral Danış Beştaş ve Serpil Kemalbay, Fincancı'ya destek mesajları paylaştı.

İşte o skandal paylaşımlar:

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan: "Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı dünyaca ünlü bir adli tıp uzmanı ve saygın bir bilim insanıdır. Yıllardır hakikati cesurca haykıran bir insan hakları savunucusudur. #SebnemKorurFincancı yalnız değildir."

HDP Eş Başkanı Mithat Sancar: "Bilimsel ahlakın gereği şartlar ne olursa olsun hakikati aramak ve dile getirmektir. Saygın bir bilim insanı olan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı ifade özgürlüğü ayaklar altına alınarak hedef haline getirilmek istenmektedir. #SebnemKorurFincancı'nın yanındayız."

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş: "Kimyasal kullanımı yeryüzünün en ağır suçudur. #ŞebnemKorurFincancı"

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay: "#SebnemKorurFincancı Bir hekim, insan hakları savunucusu olarak kimyasal silah iddiaları konusunda mesleki değerlendirmelerini, gözlemlerini paylaştığı için linç ediliyor, hedef gösteriliyor. Kabul edilemez. Fincancı'nın onurlu duruşunun, hakikat arayışının yanındayız."

HDP Muş Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit: "#SebnemKorurFincancı Elbette Yalnız Değildir!"

HDP 25 ve 26. Dönem Diyarbakır Vekili Sibel Yiğitalp: "Bilim insanı Şebnem Korur Fincancı haklıdır diyenler kimyasal silah kullanıldı diyemiyor. Bu konuda sessiz kalıyor. Sessiz kaldığınız her konuda birileri bedelini ödüyor. Konuşanları susturmak için soruşturma açılıyor."