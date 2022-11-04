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Gündem TSK'ya iftira atan Aryen Turan hakkında karar verildi
Gündem

TSK'ya iftira atan Aryen Turan hakkında karar verildi

İzmir Barosu Olağan Genel Kurulunda yaptığı skandal konuşmada terör örgütü PKK'nın mesnetsiz iddialarını dillendirerek, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne alenen iftira atan Aryen Turan, serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-04 19:47:00 - 2022-11-04 19:49:45

Dün gözaltına alınan Aryen Turan, adliyeye sevk edildi. Turan, sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Skandal sözler sarfetmişti

İzmir Barosunun 22 Ekim'de Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'nda yapılan olağan genel kurulunda kürsüye çıkan Aryen Turan, "Türkiye devletinin askeri operasyonlarda kimyasal silah kullandığına dair bilgiler ulusal ve uluslararası mecralarda dillendirilmektedir ancak yetkililerce bugüne kadar bu bilgilerin soruşturulduğuna dair yalanlamak dışında en ufak bir açıklama yapılmamıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Turan'ın konuşmasını Kürtçe sloganla tamamlamasının ardından salonda arbede yaşanmıştı. Genel kurula bir süreliğine ara verilmişti.

Dün gözaltına alınmıştı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili resen soruşturma başlatmıştı. Turan hakkında İzmir Barosuna kayıtlı bir grup avukat da suç duyurusunda bulunmuştu. Yürütülen soruşturma kapsamında Turan, dün gözaltına alınmıştı.

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